(AGENPARL) - Roma, 5 Marzo 2025

(AGENPARL) – mer 05 marzo 2025 SALVA-MILANO, M5S: GAME OVER, SI CHIUDA CAPITOLO PARLAMENTARE IGNOBILE

SALVA-MILANO, M5S: GAME OVER, SI CHIUDA CAPITOLO PARLAMENTARE IGNOBILE

ROMA, 5 MAR. – “La nota del comune di Milano fa lampeggiare il “game over” su una legge invereconda e vergognosa. Di fronte alle vicissitudini giudiziarie di oggi, anche Sala ha dovuto abbandonare la sua proverbiale tracotanza e gettare la spugna. Persino Fdi e Lega hanno smesso di negare l’evidenza di un testo irricevibile. Senza l’ostinazione del M5s e del ‘team’ di urbanisti, accademici e costituzionalisti che ha firmato l’appello per fermare questa legge-scempio, essa sarebbe gia’ passata alla chetichella. Ora è giunto il momento di chiudere questo capitolo parlamentare ignobile e di avviare una grande discussione su nuove norme urbanistiche che limitino drasticamente il consumo di suolo, senza più sfrontati condoni e all’insegna di un reale sviluppo sostenibile”. Così in una nota I parlamentari M5s Elena Sironi e Agostino Santillo.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle