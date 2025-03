(AGENPARL) - Roma, 5 Marzo 2025

(AGENPARL) – mer 05 marzo 2025 NOTA FARNESINA – Missione del Ministro Tajani a Bruxelles.

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, sarà domani a Bruxelles dove avrà una serie di incontri istituzionali in occasione del Consiglio europeo straordinario dedicato al sostegno all’Ucraina ed alla difesa europea.

Nel corso della missione, il Ministro Tajani vedrà la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, i Commissari per il Commercio, Maroš Šefčovič, e alla difesa, Andrius Kubilius. Il titolare della Farnesina infine prenderà parte al Vertice del PPE in vista del Consiglio europeo, dove avrà incontri con i principali leader politici, tra cui il Presidente del Partito popolare spagnolo Alberto Núñez Feijóo.

Nel corso degli incontri, Tajani porrà l’accento sull’importanza di mantenere la massima unità tra i Paesi membri in un momento storico fondamentale per l’avvenire dell’Europa. Al centro delle discussioni, i temi della sicurezza europea, anche alla luce del nuovo piano di sostegno al settore della difesa annunciato dalla Commissione europea, del rapporto transatlantico e della competitività europea.