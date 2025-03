CS PROGRAMMA MASTER AND BACK

(AGENPARL) - Roma, 5 Marzo 2025

PROGRAMMA “MASTER AND BACK”, L’ASSESSORA MANCA: STIAMO LAVORANDO A UNA SUA RIMODULAZIONE AL PASSO CON I TEMPI

“ Il signor Ciocca ha partecipato a un bando che risale ad anni fa, afferente a un programma che si è rivelato inefficace e inadeguato a rispondere al fabbisogno occupazionale del territorio e al contempo a soddisfare le aspirazioni dei partecipanti. Proprio perché siamo consapevoli dei limiti strutturali del “Master and Back” tra gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo abbiamo già proposto una rimodulazione dello stesso”.

Così l’assessora del Lavoro Desirè Manca risponde allo studente olbiese che ha lamentato alcuni limiti del programma “Master and Back”.

“ L’investimento in capitale umano è assolutamente giusto – prosegue l’assessora – ma il programma si è rivelato carente nel favorire il rientro di quel capitale umano sul quale si è investito. Stiamo lavorando per contrastare l’emigrazione, creando un ambiente favorevole per attrarre i giovani lavoratori e i giovani laureati in Sardegna attraverso il coinvolgimento attivo del sistema accademico, del mondo imprenditoriale e valorizzando lo strumento dell’Alta Formazione. Quindi oltre che investimento economico occorre investimento in capitale umano come componente cruciale delle attese di crescita della Sardegna”, conclude l’assessore Manca.

Gli uffici dell’Assessorato precisano inoltre che il 30 gennaio scorso hanno dato riscontro al signor Ciocca comunicandogli la presa in carico della sua richiesta segnalandola agli uffici competenti.

