COMUNICATO STAMPA PISCINA COMUNALE

PISCINA COMUNALE

Una prima risposta alla crisi piscina arriva dalla collaborazione che l’Amministrazione Comunale ha imbastito con il CSR e Hastafisio, andando a recuperare i locali della “vecchia” sede dell’Hastafisio dotata di una piscina di 12×6 m. LA collaborazione ha permesso al CSR di affittare fino all’inizio della stagione estiva la piscina e relativi spogliatoi trasferendo una parte delle attività più idonee alla dimensione della vasca. Corsi di Acquaticità, Neonatale, disabili e fitness le prime attività coinvolte ma anche lezioni individuali. Luca Albonico Presidente CSR “Siamo molto contenti della collaborazione che si subito instaurata con l’Amministrazione e con Hastafisio, nonché con la proprietà dei locali. Una prima seppur piccola risposta alla disavventura capitata. Intanto siamo al lavoro quotidianamente con ufficio tecnico e professionisti per raggiungere una soluzione che consenta di raggiungere velocemente la riapertura della piscina comunale”.

Grande soddisfazione anche da parte del Sindaco Maurizio Rasero: “come anticipato nell’incontro tenutosi il 18 febbraio scorso in piscina con le società e i gestori, si sta lavorando, oltre che per risolvere tecnicamente il problema, per trovare delle soluzione alternative e per riconoscere un rimborso per gli spostamenti degli atleti agonisti che si stanno allenando fuori città”.

Al riguardo il Vicesindaco Stefania Morra con delega al Bilancio a giorni dovrebbe riuscire a quantificare quante risorse potrebbero essere messe in campo per tale fine.

Asti, 5 marzo 2025

