CS_Quantum computing: al via sul sito del MUR la consultazione pubblica sulla Strategia Nazionale

(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 26 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA

Quantum computing: al via sul sito del MUR la consultazione pubblica sulla Strategia Nazionale

Roma, 26 febbraio 2025 – Il Gruppo di Lavoro dedicato alla redazione della Strategia nazionale per le tecnologie quantistiche ha avviato una consultazione pubblica sulla prima bozza del documento. Il Gruppo, istituito dal Ministero dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Difesa, l’Agenzia nazionale per la Cybersicurezza (ACN) e il Dipartimento per la Transizione Digitale (DTD) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha riunito esperti del mondo della ricerca e rappresentanti istituzionali per delineare un quadro strategico volto a rafforzare la posizione dell’Italia in questo settore di frontiera.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Paese, sancito dalla firma della European Declaration on Quantum Technologies da parte del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, con cui l’Italia ha confermato la volontà di intensificare gli investimenti in ricerca e innovazione e di sviluppare le competenze necessarie a supportare l’ecosistema quantistico dell’Unione europea, riconoscendone anche il valore strategico in termini di sicurezza globale.

L’analisi del sistema-Italia evidenzia un panorama dinamico e in crescita, con un tessuto accademico e industriale di eccellenza. Istituti di ricerca e imprese nazionali sono attivamente coinvolti nei settori del calcolo, della simulazione, della metrologia e della sensoristica. Alla luce di queste considerazioni, il Gruppo di Lavoro ha elaborato una prima bozza della Strategia, disponibile per la consultazione a tutti gli stakeholder di settore, che potranno fornire contributi e osservazioni.

La sezione dedicata:

https://www.mur.gov.it/it/strategia-italiana-le-tecnologie-quantistiche/documenti-tecnologie-quantistiche