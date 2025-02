Comunicato stampa: L’educazione, l’antidoto contro la violenza – 16° anniversario della morte del piccolo Federico

(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

A SEDICI ANNI DALL’OMICIDIO DEL PICCOLO FEDERICO ECCO IL SUO VOLTO DA

ADULTO

Un’elaborazione dei Carabinieri del RIS di Roma mostra il piccolo Federico Barakat se non

fosse stato ucciso dal padre a soli 8 anni, nel consultorio di San Donato Milanese durante

un incontro protetto.

– Domani, al Convegno che si terrà a Palazzo Marino verrà mostrata

per la prima volta la foto del piccolo Federico Barakat (a 25 anni), elaborata nei laboratori

dei Carabinieri del Ris, una foto che è un simbolo di un futuro negato dall’’egoismo di un

genitore che ha utilizzato il proprio bambino come strumento di vendetta sulla ex

compagna.

Milano, 25 Febbraio 2025

Questo gesto pieno di umanità arriva da quei Carabinieri dei quali Federico sin da piccolino

anelava indossare l’uniforme. Quei Carabinieri che lui chiamava i suoi angeli.

L’incontro, si terrà il 26 FEBBRAIO presso Sala Alessi di Palazzo Marino (Piazza della

Scala, 2, Milano) dalle ore 14:30 alle 18:30, rappresenta un momento di riflessione e

dibattito in occasione del 16° anniversario della morte del piccolo Federico, vittima di

figlicidio.

L’evento vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali, esperti, giornalisti e

attivisti, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di

un’educazione che prevenga la violenza di genere e il fenomeno del figlicidio.

Dopo i saluti istituzionali di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, di Lamberto Bertolé,

Assessore al Welfare e Salute, e di Fabio Roia, Presidente del Tribunale di Milano, sarà

proiettato un contributo video dell’attivista e uomo di teatro Moni Ovadia.

Interventi di rilievo e un focus su prevenzione e ricerca

Interverranno:

Antonella Penati, Presidente dell’Associazione Federico nel cuore

Federico Sinicato, Vicepresidente della stessa associazione e Presidente

dell’Associazione delle Vittime di Piazza Fontana

Roberto Fico, già Presidente della Camera dei Deputati

Valeria Valente, Senatrice e membro della Commissione parlamentare d’inchiesta

sul femminicidio

Saverio Gazzelloni, Direttore della Direzione centrale per le statistiche

demografiche e il censimento della popolazione (Istat)

Riccardo Iacona, Giornalista Rai

Vittoria Tola, Responsabile Nazionale UDI

Luca Milani, Ordinario di Psicologia della violenza di genere e Direttore del Centro

Ricerche sulle Dinamiche Evolutive ed Educative (Università Cattolica di Milano)

Capitano Giuseppe Romano, Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei

Carabinieri di Milano

L’incontro sarà moderato dalla scrittrice e formatrice esperta di violenza di genere Cristina

Obber.

Un appuntamento per sensibilizzare contro la violenza

