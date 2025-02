1° Comunicato stampa del 26.02.2025

(AGENPARL) - Roma, 26 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 26 febbraio 2025 Lgt. C.S. Adolfo Pascarella

Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

SANTA MARIA CAPUA VETERE. CONTROLLI DEI CARABINIERI IN MATERIA DI LAVORO,

SALUTE PUBBLICA E RISPETTO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE.

Durante la mattinata odierna, nel corso di un servizio finalizzato al

controllo di attività ristorative, i militari della Compagnia di Santa Maria

Capua Vetere, coadiuvati da personale del Nil e Nas di Caserta, hanno

denunciato in Stato di libertà una 60enne di origini cinesi, titolare di un

Sushi Restaurant della città del foro. Alla donna, che è stata contestata

l’omessa visita medica dei lavoratori, sono state inflitte sanzioni

pecuniarie per un totale di euro 7.195,00.

Sequestrati, inoltre, 15 kg di prodotti ittici privi di tracciabilità.

La titolare è stata quindi diffidata alla risoluzione, entro 30 giorni,

delle riscontrate violazioni igienico sanitarie.

In tempa di tutela dell’ambiente, invece, i carabinieri della Stazione di

Grazzanise, unitamente a personale del NOE di Caserta, hanno eseguito un

accesso presso una ditta che si occupa del recupero di rifiuti non

pericolosi. Nel corso del controllo, i militari dell’Arma hanno riscontrato

alcune anomalie quali il superamento, nell’area di messa in riserva per

rifiuti della tipologia terre e rocce da scavo, dell’altezza massima (3

metri) per i cumuli, nonché il diverso posizionamento, rispetto a quanto

indicato in planimetria, della grata di raccolta acque di dilavamento, come

anche la parziale occlusione di altra grata di raccolta delle acque di

dilavamento posta al servizio delle aree messa in riserva e trattamento

rifiuti. Anche l’impianto di nebulizzazione è risultato non del tutto

efficiente.

Per le inosservanze delle prescrizione contenute o richiamate nelle

autorizzazioni, l’amministratrice della società è stata denunciata in Stato

di libertà con contestuale applicazione di sanzioni pecuniarie per circa

13.000,00 Euro.