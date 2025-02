Cs – Sanità: Mattia (Pd), grazie a Dg Umberto I per ambulatorio oncologia

(AGENPARL) - Roma, 25 Febbraio 2025

Ufficio Stampa Cons. Eleonora Mattia

*Nota stampa*

*Sanità: Mattia (Pd), grazie a Dg Umberto I per ambulatorio oncologia*

“Ringrazio il Direttore Generale del Policlinico Umberto I, Fabrizio

d’Alba, per aver risposto celermente a un problema di tanti pazienti

fragili, provvedendo ad aggiornare il Recup regionale sul cambio di

ubicazione dell’ambulatorio di oncologia e disponendo l’invio di sms per

avvisare i pazienti già prenotati in modo da fornire loro l’esatta

ubicazione. Abbiamo risolto un problema. Colgo l’occasione per ringraziare

tutto il personale sanitario che ogni giorno è impegnato nel garantire il

percorso terapeutico delle cittadine e dei cittadini che si affidano alla

sanità pubblica per l’accesso alle cure”. Così la consigliera regionale Pd

del Lazio, Eleonora Mattia.

