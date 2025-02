(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 Ucraina, Borchia (Lega), soldati italiani al fronte? No grazie

Bruxelles, 24 feb – “Soldati italiani al fronte? Not in our name. Se Macron vuole gettare benzina sul fuoco e alimentare l’escalation militare è un problema suo. Ora la priorità è raggiungere la pace, mettere fine al conflitto e sostituire la diplomazia ai fucili. Quindi all’ipotesi di mandare i nostri ragazzi a combattere in Ucraina rispondiamo no, assolutamente no”.

Così Paolo Borchia, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo.