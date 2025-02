Errato link comunicato stampa censimento

(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

Scrivere in stampatello o comunque in modo facilmente leggibile;

Non è necessario allegare i titoli descritti il cui possesso verrà accertato successivamente.

AL COMUNE DI SENIGALLIA

AREA 3 – SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITÁ ISTITUZIONALI

UFFICIO STATISTICA E CENSIMENTI

Piazza Roma, 8

60019 SENIGALLIA

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento

dell’incarico di rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione, anni 2025-2027, e

per altre indagini statistiche commissionate dall’ISTAT.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, presa visione dell’avviso,

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione pubblica precisata in oggetto.

A tal fine ai sensi del’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale

responsabilità, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. e per le

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

– di essere nato/a a ________________________________________________ il _______________ ;

– di essere residente a __________________________________ (Prov. ______ ) CAP ___________

in Via __________________________________________________________________ n° ________ ;

telefono fisso____________________________ Cell.________________________________________;

e-mail ____________________________________________________________________________ ;

Codice Fiscale ______________________________________________________________________ ;

– di essere in possesso del seguente Diploma di Scuola Media Superiore

___________________________________________________________________________________

conseguito presso ____________________________________________________________________

di __________________________nell’anno scolastico _______________ con votazione di_________;

– di essere INOLTRE in possesso del seguente titolo di studio:

□ Laurea specialistica o magistrale o Laurea del vecchio ordinamento

_______________________________________________________________________________

conseguita presso ______________________________________________di _______________

nell’anno accademico ______________________;

Laurea triennale o Diploma universitario del vecchio ordinamento

________________________________________________________________________________

conseguito/a presso _______________________________________________________________

di _____________________________________nell’anno accademico ______________________;

di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato Membro dell’U.E.________________ o cittadino

straniero (nazionalità _______________ ) in regola con la vigente normativa sul soggiorno in Italia;

di avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

di godere dei diritti civili e politici;

di non avere riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di

destituzione da impieghi presso le pubbliche amministrazioni;

di possedere l’idoneità fisica ad assolvere l’incarico di rilevatore;

di essere disponibile ad operare in qualsiasi zona del territorio del Comune di Senigallia e di

spostarsi a proprie spese sul territorio comunale per la prevista attività di rilevazione;

di essere a conoscenza che è richiesta tassativamente, pena esclusione dall’incarico, la disponibilità

a partecipare a corsi di formazione specificamente organizzati dagli organi di censimento;

– di aver svolto l’attività di coordinatore o rilevatore in occasione:

del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni – anno 2018 e/o successivi;

del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, dell’Industria e dei Servizi – anno 2011;

□ della seguente indagine ISTAT:…………………………………………………………………….

nell’anno ……………… nel Comune di…………………………………….……………………::;

di essere in possesso della Patente Europea del Computer (ECDL) conseguita il

________________________ presso _______________________________________________;

di essere titolare di patente di guida di autoveicoli;

di indicare il seguente recapito per qualsiasi comunicazione relativa alla selezione (solo se diverso

dalla propria residenza) ____________________________________________________________

________________________________________________ telefono n° _____________________ .

Il/la sottoscritto/a dichiara di manifestare il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati

Regolamento (CE) 679/2016.

Si allega copia di un documento di identità valido.

Addì ____________________

FIRMA

_____________________________________

