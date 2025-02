COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICATO DI LUNEDI 24 FEBBRAIO

(AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

24 febbraio 2025

CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DI ANCONA GIOVEDI' 27 FEBBRAIO

Ai sensi degli artt. 3 e 38 del Regolamento del Consiglio Comunale e nel rispetto dell'art. 2 del medesimo, è stato convocato il Consiglio Comunale, che si terrà presso la Sala Consiglio sita in Largo XXIV Maggio, il giorno GIOVEDI' 27 FEBBRAIO 2025 alle ore 09:30, per la trattazione degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno n. 5/2025.

Come sempre, la seduta sarà trasmessa in diretta web e visibile sul sito