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lunedì 24 Febbraio 2025
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Cronaca

CARABINIERI: ROS – OPERAZIONE MERCURIO MAXI OPERAZIONE CONTRO COSA NOSTRA CATANESE.

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Logo (AGENPARL) - Roma, 24 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 24 febbraio 2025 LANCIO AGENZIE
OPERAZIONE “MERCURIO’”
MAXI OPERAZIONE CONTRO COSA NOSTRA CATANESE
DALLE PRIME ORE DI QUESTA MATTINA, IL RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI, CON IL SUPPORTO IN FASE ESECUTIVA DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CATANIA, DELLO SQUADRONE ELIPORTATO “CACCIATORI SICILIA” E DEL XII NUCLEO ELICOTTERI CC, STA DANDO ESECUZIONE A UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE, NELLE PROVINCIE DI CATANIA E SIRACUSA, EMESSO DAL TRIBUNALE DI CATANIA SU RICHIESTA DELLA LOCALE PROCURA DISTRETTUALE ANTIMAFIA, NEI CONFRONTI DI 19 INDAGATI RITENUTI RESPONSABILI, A VARIO TITOLO, DI ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO, ESTORSIONE, TRAFFICO E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI E SCAMBIO ELETTORALE POLITICO MAFIOSO.
CONTESTUALMENTE ALLE MISURE CAUTELARI, SI STA ESEGUENDO UN DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO EX ART. 321 C.P.P. DI AZIENDE E BENI, PER UN VALORE DI 300 MILA EURO.

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