TORTOLì E GIRASOLE DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI UNA PERSONA ARRESTATA

(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 23 febbraio 2025 LEGIONE CARABINIERI “SARDEGNA”

Comando Provinciale di Nuoro

Nuoro, 22 febbraio 2025COMUNICATO STAMPA

Compagnia di Lanusei:

TORTOLÌ E GIRASOLE (NU): Controlli e perquisizioni dei Carabinieri alla ricerca di armi e droga. Arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella nottata tra il 20 e il 21 febbraio, tra gli abitati di Tortolì e Girasole, i Carabinieri della Compagnia di Lanusei, unitamente a personale dello Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori di Sardegna”, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati in genere, durante il quale sono state controllate 27 persone e 10 veicoli, oltre a 3 esercizi commerciali con identificazione degli avventori.

Un 55enne pregiudicato di Tortolì è stato arrestato poiché, a seguito di perquisizione personale e locale, veniva trovato in possesso di 10,4 gr di “cocaina” suddivisi in dosi e materiale per il peso e confezionamento dello stupefacente. Nel corso della medesima perquisizione, venivano rinvenute e sequestrate 2 cartucce cal. 7,65 “gfl” e circa 41000 euro in contanti. L’arrestato veniva tradotto presso la propria abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari. All’esito dell’udienza di convalida, tenutasi nel pomeriggio del 21 febbraio, veniva sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne.

CONTATTO: Cap. Marco Mastrovito (Cp. CC Lanusei).