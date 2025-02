(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 23 febbraio 2025 COMUNICATO

PD FROSINONE, VITALE (ASS. CULTURA ISOLA LIRI): CON AMMINISTRAZIONE ROCCA

PASSI INDIETRO SU TURISMO E CULTURA

L’ESPONENTE DEM SOSTIENE FANTINI AL CONGRESSO PROVINCIALE

“Il Partito Democratico si pone un obiettivo chiaro: fare della cultura e

del turismo i pilastri dello sviluppo economico e sociale della nostra

provincia”.

Lo dichiara in una nota Stefano Vitale, Assessore alla Cultura di Isola

Liri e membro del coordinamento “Più di Prima”, a sostegno di Luca Fantini

Segretario Provinciale del Partito Democratico di Frosinone.

“Biblioteche, cinema, teatri e librerie sono strumenti essenziali per la

crescita della comunità. Tuttavia, la carenza di politiche culturali

penalizza il territorio e ostacola l’accesso alla cultura che non è un

lusso, ma un diritto. Per questo è fondamentale adottare una strategia

mirata per una vera rinascita culturale. Vogliamo sostenere gli

amministratori locali nell’ammodernamento delle strutture culturali, creare

una Consulta degli operatori della cultura per un piano di rilancio

condiviso, potenziare biblioteche, teatri e sale cinematografiche esistenti

e favorire progetti culturali diffusi coinvolgendo scuole, associazioni e

realtà territoriali”.

Per quanto riguarda il turismo, Vitale evidenzia che “la provincia di

Frosinone vanta un patrimonio storico, naturale e culturale straordinario,

ma necessita di una visione strategica per valorizzarlo. Dopo i primi passi

mossi con la precedente amministrazione regionale, oggi assistiamo a un

preoccupante stallo dovuto all’assenza di una chiara direzione da parte

dell’attuale governo regionale. Per rilanciare il settore turistico è

necessario agire su più fronti, creando un piano turistico integrato che

unisca cultura, escursionismo, enogastronomia e turismo naturalistico,

investendo in infrastrutture e trasporti per migliorare i collegamenti tra

le aree interne, sostenendo il turismo sociale per valorizzare il

patrimonio storico e naturale in un’ottica di inclusione e accessibilità,

incentivando il turismo giovanile e della terza età con itinerari e servizi

dedicati e sfruttando le opportunità offerte dal Giubileo 2025 per

promuovere il nostro territorio a livello nazionale e internazionale”.