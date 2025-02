Endoterapia per salvare i pini di Roma: 17 alberi trattati contro la cocciniglia Toumayella nella scuola Mar dei Caraibi

(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

Finalmente sabato 22 febbraio nella scuola Mar dei Caraibi, l’associazione “Salviamo le Riserve naturali” dopo aver raccolto fondi ha fatto praticare endoterapia, una terapia per curare gli alberi affetti dalla cocciniglia Toumayella, era presente l’assessore alle scuole Andrea Morelli.

Sono stati trattati 17 alberi di Pinus pinea affetti dal parassita, venuto da lontano, che sta letteralmente divorando i nostri alberi succhiando la loro linfa portandoli, dopo 4/5 anni alla morte. Il ministero dell’agricoltura nel 2021 ha emanato un decreto di lotta obbligatoria a questo parassita, con precise regole fitosanitarie da rispettare. Ma le lungaggini burocratiche e soprattutto la voglia di eliminare queste meravigliose alberature dal territorio romano ha preso il sopravvento, si è scatenato un vero odio per i pini di Roma, alberi iconici che hanno molti soprannomi che denotano il loro legame con il nostro paese, pino da pinoli che indica la sua bontà, pino domestico per indicare che lo troviamo in tutti i giardini, pino ad ombrello che sta a dimostrare il suo affetto per noi proteggendoci sotto la sua chioma, pino italico un atto d’amore di chi vivendo fuori dall’Italia lo indica come rappresentante elitario del nostro paesaggio, senza stare ad elencare le numerose funzioni ecosistemiche che svolge. Impensabile vedere una cartolina di Ostia senza un pino Il nostro municipio ha pagato un tributo altissimo, anche perché non sono state effettuate le cure elencate nel Decreto ministeriale e abbiamo perso tantissime alberature e numerosi esemplari monumentali. Purtroppo, anno dopo anno stiamo perdendo per sempre quella peculiarità, unica del nostro municipio, di avere alberi di Pinus pinea in mezzo alle strade è impensabile vedere una un qualsiasi luogo di Ostia senza un pino.