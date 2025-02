AOU AL: Prestazioni aggiuntive per ridurre le liste di attesa

(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 23 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA

Prestazioni aggiuntive per ridurre le liste di attesa

Anche l’AOU AL aderisce al piano regionale con visite nelle fasce serali e weekend

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria ha aderito alla richiesta della Regione Piemonte che ha promosso un piano straordinario per ridurre le liste d’attesa e migliorare l’accesso alle cure attraverso l’erogazione di prestazioni aggiuntive nelle ore serali e nei fine settimana.

Un incremento delle visite che è stato accolto positivamente fin da questa prima fase, con agende già complete nelle prime settimane per le diverse specialità a disposizione.

L’iniziativa prevede quindi l’apertura straordinaria di alcuni servizi specialistici in fasce orarie dalle ore 16.00 alle ore 20.00, e per la Radiologia anche al mattino dalle ore 07.00 alle ore 08.00, nonché il sabato e la domenica, al fine da un lato di venire incontro alle necessità delle persone che lavorano durante il giorno e in settimana e dall’altro – come ha ricordato la Regione – il pieno utilizzo degli ambulatori.

Diversi sono i reparti che hanno aderito con un’ampia offerta di prestazioni, in particolare:

Cardiologia: prima visita cardiologica con ECG

Neurologia: prima visita neurologica

Oculistica: prima visita oculistica

Otorinolaringoiatria: esame audiometrico tonale, esame audiometrico vocale, ipedenzometria, prima visita otorinolaringoiatrica

Pediatria: eco(color)doppleergrafia cardiaca a riposo, prima visita cardiologica con ECG, prima visita endocrinologica, prima visita gatroenterologicaRiabilitazione dell’età evolutiva: prima visita fisiatrica

Radiodiagnostica: ecografia, risonanza magnetica, TAC

Radiodiagnostica pediatrica: TAC

La prenotazione di queste visite aggiuntive avviene attraverso i canali tradizionali:

tramite gli sportelli di AURA – Accettazione Unica Ricoveri e Ambulatoriale (piano terra del Presidio Civile – Blocco A), con impegnativa medica, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00