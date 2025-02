(AGENPARL) - Roma, 22 Febbraio 2025

Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

TRUFFE “ON LINE”. I CARABINIERI DENUNCIANO OTTO PERSONE.

E’ sempre alta l’attenzione dei Carabinieri per prevenire e contrastare le truffe subite dai cittadini, in particolare per quelle “on-line”. Spinti dalla possibilità di risparmiare e di reperire facilmente quanto desiderato ci rivolgiamo al “WEB”, a volte in maniera troppo superficiale, fidandoci di finti venditori che intascano il denaro ricevuto con bonifici o ricariche di carte elettroniche, per poi diventare immediatamente irreperibili.