CS: Presentato in anteprima mondiale il robot sociale con una dimensione olfattiva ScentDiacon (con foto e video)

*ScentDia, la robotica sociale incontra l’arte*

*L’Università IULM presenta il primo robot sociale*

*al mondo con una presenza olfattiva*

*Un robot che apre nuove prospettive come supporto in attività mediche e

infermieristiche, assistenza ad personam per individui con bisogni

speciali, mediazione sociale, coaching, ristorazione, marketing,

intrattenimento*

Milano, 21 febbraio 2025 – L’*Università IULM *e il suo *Centro di Ricerca

sui Sistemi Complessi*(*CRiSiCo*) presentano il *Progetto ScentDia – A

novel robotic prEs[s]ence*, che unisce robotica sociale, filosofia e arte.

*ScentDia* è un robot unico nel suo genere: è non solo un’opera d’arte –

una “scultura” – robotica, ma anche un robot sociale che, *per la prima

volta al mondo*, integra una *dimensione olfattiva*, rendendo l’interazione

umano-robot più intuitiva e coinvolgente.

Grazie all’innovazione tecnologica rivoluzionaria di *ScentDia*, la nuova

concezione del *“robot sociale”*come “*connettore sociale*”, proposta

dalla *filosofa

della scienza e professoressa dell’Università IULM Luisa Damiano*, apre

nuove prospettive nei contesti in cui tale tecnologia trova applicazione,

come assistenza sanitaria, educazione, supporto ad personam, marketing,

intrattenimento.

*ScentDia* è il risultato di un progetto di ricerca transdisciplinare:

– *Mari Velonaki*, della *University of New South Wales di Sydney*,

artista e robotica, ideatrice del robot sociale ScentDia;

– *Manos Gerakinis*, *artista profumiere*, creatore della dimensione

olfattiva di ScentDia;

– *Luisa Damiano*, *professoressa dell’Università IULM*, specialista

in filosofia della mente, epistemologia dei sistemi complessi e robotica

sociale, curatrice degli aspetti scientifici del progetto

La *Rettrice dell’Università IULM*, *professoressa Valentina Garavaglia*:

“L’*Università IULM *è da sempre un punto di riferimento per lo studio

della comunicazione e del marketing, delle lingue, delle arti, del turismo

e dei media, ma essere all’avanguardia significa saper leggere le

trasformazioni in atto e anticipare quelle future. Per questo, pur non

essendo un Ateneo STEM, accanto alle discipline che storicamente

definiscono la nostra identità, abbiamo scelto di investire in ambiti di

ricerca come la filosofia del digitale, l’intelligenza artificiale, la

teoria dei sistemi complessi. Questi nuovi saperi – prosegue la *Rettrice* –

dialogano con le materie umanistiche e le arricchiscono, generando nuove

prospettive e opportunità. Oggi presentiamo in anteprima mondiale un

progetto transdisciplinare che rappresenta questa nostra visione: un robot

sociale che combina tecnologia e scienze umane, innovazione e sensibilità

comunicativa. Non è solo un passo avanti dal punto di vista scientifico,

tecnologico e filosofico, ma anche la dimostrazione concreta di come la

*IULM* rappresenti un polo di eccellenza per la formazione di

professionisti capaci di comprendere la complessità contemporanea,

coniugando sapere umanistico e innovazione scientifico-tecnologica: stare

al passo con i tempi significa non solo adattarsi al futuro, bensì

contribuire a plasmarlo, con visione, consapevolezza e sviluppando un

solido pensiero critico”.

*Come e dove vedere ScentDia*

*ScentDia* è visitabile al *Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo

da Vinci* (via San Vittore, 21) all’interno del padiglione Aeronavale fino

al *2 marzo 2025* negli orari di apertura del Museo: da martedì a venerdì

9.30-17, sabato, domenica e festivi 9.30-18.30. La visita è compresa nel

biglietto d’ingresso del Museo: per biglietti e prenotazione a *questo link*

.

In occasione dell’arrivo di *ScentDia*, il Museo organizza *un weekend

speciale dedicato alla robotica e all’intelligenza artificiale *in

programma sabato 1° e domenica 2 marzo. Due giorni di attività pensate per

sperimentare in prima persona e sviluppare interesse verso la scienza, il

pensiero creativo e l’innovazione.

“ScentDia è la testimonianza di come arte, tecnologia e scienza possano

intrecciarsi per creare nuove forme di interazione e conoscenza. Il nostro

Museo, da sempre ponte tra ricerca e società, è il luogo ideale per

accogliere un’opera che nasce dal dialogo tra università, ricerca e

creatività. Questa sinergia è essenziale per esplorare il futuro della

robotica sociale e il suo impatto sulla nostra vita”, commenta *Fiorenzo

Marco Galli, Direttore Generale del Museo*.

*Un po’ di storia*

La prima opera (*2011-2015*) della *Diamandini Robotic Series* è il robot

umanoide interattivo *Diamandini*, creato da Mari Velonaki grazie a un

finanziamento dell’Australian Research Council.

Il primo robot della serie *Diamandini* risponde al movimento e al tocco di

chi interagisce con “lei”. Ha un’*estetica scultorea*, con una finitura

simile alla porcellana ed è molto differente dal classico robot umanoide

stereotipato. Per ottenere il movimento etereo e fluido, è stata sviluppata

un’innovativa *base motoria omnidirezionale*, dotata di un meccanismo

brevettato che garantisce il rotolamento delle ruote quando cambia

orientamento o velocità.

Nel *2024* Mari Velonaki, in occasione dell’apertura del nuovo National

Communications Museum di Melbourne, ha dotato *Diamandini* di una nuova

dimensione: la *presenza sonora*, utilizzata per comunicare con

*George*, *l’Orologio

Parlante*, mentre “lei” esplorava l’ambiente museale in cui erano immersi.

*ScentDia (2025)* è l’ultima opera della serie *Diamandini*, realizzata da

Mari Velonaki in collaborazione con il creatore di profumi Manos Gerakinis

e la *filosofa della scienza e docente della IULM Luisa Damiano *nel quadro

del progetto* Una nuova prEs[s]enza robotica (A novel robotic prEs[s]ence)*.

Il robot umanoide interagisce con le persone e con l’ambiente circostante

tramite movimenti, suoni e, in particolare,* stimoli olfattivi*,

incorporati in questa versione per arricchirne la presenza sociale e

l’agency. Nella dimensione olfattiva di *ScentDia* si esprime il primo

profumo sviluppato per un robot sociale: *non ricorda alcun profumo

biologico o di essere umano*, per promuovere la scelta, filosofica ed

etica, di introdurre i robot sociali, nei contesti della nostra

quotidianità, come nuovi partner per noi umani, e non come nostri

sostituti. Così *ScentDia* si muove nello spazio *rilasciando una scia

unica*, che “le” permette di far percepire anche olfattivamente, a chi “la”

incontra, la propria forma di presenza.

“Per plasmare un futuro sostenibile, dobbiamo cambiare approccio”, spiega la

*professoressa Luisa Damiano*. “Le scienze umane non possono limitarsi ad

annunciare i rischi che i robot sociali portano con sé. La filosofia della

scienza, la filosofia della mente, l’etica devono partecipare al processo

di costruzione e diffusione dei robot sociali: lavorare attivamente

affinché essi siano creati e inseriti nei contesti della nostra quotidianità

*come nostri ‘partner’ e non come ‘sostituti’*. L’idea che propongo è

disegnarli e costruirli come *‘connettori sociali’*: agenti artificiali che

ci incoraggino e aiutino a vivere meglio le nostre relazioni, in

particolare quando si tratta di relazioni di assistenza e di supporto.

*Rimanere

umani nell’era dell’IA significa assumerci la responsabilità del suo

sviluppo.* Vuol dire organizzare l’avanzamento delle tecnologie cognitive

intorno a due domande: ‘chi siamo?’ e ‘chi vogliamo diventare?’. Orientare

l’innovazione verso la direzione del nostro positivo auto-sviluppo –

conclude la docente della *IULM* – richiede un dialogo tra le scienze che

sappia superare l’alternativa sterile tra tecno-entusiasmo e tecno-fobia.

Percorrendo la via di mezzo di una collaborazione critica e riflessiva”.

*Crediti di ScentDia*

– Mari Velonaki: ideazione artistica, design dell’interfaccia e

dell’interazione

in collaborazione con

– Manos Gerakinis: ideazione e creazione del profumo

– Luisa Damiano: ricerca relativa ad aspetti filosofici, epistemologici ed

etici

– David Rye: progettazione e integrazione dei sistemi meccatronici

– Ethan Jones: sviluppo software e integrazione di suono e movimento

– Marc Katzef: adattamento e integrazione dei meccanismi di profumazione

– Jorge Forseck Rauh Hain: sistema di visione e test

– Frederic Robinson: progettazione e composizione del suono dei robot

– Rebecca Mannocci: ricerca in collaborazione con Luisa Damiano

– John Gillies: ScentDia film originale e composizione del suono del robot

Progetto realizzato presso il Creative Robotics Lab e la National Facility

for Human-Robot Interaction Research, UNSW, Sydney.

*Che cos’è la robotica sociale*

La robotica sociale (Social Robotics) è un settore emergente della robotica

contemporanea, focalizzato sulla creazione di robot capaci di interagire

“socialmente” con gli esseri umani. Un approccio che punta a trasformare

l’interazione umano-macchina in una vera e propria partnership, potenziando

le capacità dei robot nei servizi per la persona. ScentDia si pone come

esempio concreto di questa transizione, portando l’interazione umano-robot

verso nuove frontiere.

I robot sociali sono in grado di comunicare con gli umani “alla pari”,

ovvero attraverso segnali sociali compatibili con quelli umani: gesti,

sguardi, espressioni emozionali, comunicazione verbale.

Si tratta dell’intento di produrre robot che potenziano le loro capacità di

svolgere servizi per noi attraverso la proprietà della *“presenza sociale”*,

costruita in base a una combinazione di tratti dell’aspetto e del

comportamento che inducono gli umani a riconoscere questi artefatti come

interlocutori, ovvero *“partner sociali artificiali”* e a interagire con

loro socialmente.

Il campo della robotica sociale combina approcci di Intelligenza

Artificiale e di Human-Robot Interaction nell’ampliare la gamma dei