Comunicato stampa – Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV 2025

SCREENING HPV

Pap Test e HPV Test

per donne dai 25 ai 64 anni

VACCINAZIONI Anti-HPV

gratuita fino a 26 anni

SCREENING

MAMMOGRAFICO

per donne dai 45 ai 74 anni

Giovedì 6 Marzo 2025

Vaccinazioni Anti-HPV

DALMINE

TREVIGLIO

SEDE VACCINALE

Casa di Comunità Distretto Media Pianura Viale

Natale Betelli, 2 Dalmine

Centro Vaccinale Treviglio, Piazzale Ospedale L.

Meneguzzo, 1, Treviglio

Giovedì 6 Marzo 2025

Giovedì 6 Marzo 2025

ORARIO

Orario 8.30-12.30

Orario 13.30 -16.00

MODALITÀ DI

PRENOTAZIONE

Con prenotazione al n. 035/378121 (chiamando

dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00 e

martedì dalle 14:00 alle 15:30) o via mail

scrivendo

Con prenotazione al n. 0363/590900 (chiamando

il lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9:00 alle 12:30)

o via mail scrivendo

Indicazioni utili

Per le donne è attivo un programma di recupero e potenziamento della vaccinazione gratuita anti-HPV fino a 26 anni (a

partire dalla coorte 1997), anche utilizzando l’occasione opportuna della chiamata al primo screening per la prevenzione dei

tumori del collo dell’utero; la gratuità si mantiene per tutte le dosi di cicli iniziati entro 26 anni e 364 giorni di vita.

Per gli uomini la vaccinazione anti-HPV è gratuita fino a 26 anni inclusi (a partire dalla coorte 1998); la gratuità si mantiene

per tutte le dosi di cicli iniziati entro 26 anni e 364 giorni di vita.

Categorie a rischio (https://vaccinazioni.asst-bgovest.it/vaccini-hpv-papilloma/)

Sabato 8 Marzo 2025

Screening Mammografico

ROMANO DI LOMBARDIA

Centro Senologico Romano di Lombardia, via Giovanni

Pascoli, 29 Romano di Lombardia

Sabato 8 Marzo 2025

ORARIO

Orario 10.30-12.30

MODALITÀ DI

PRENOTAZIONE

Tramite portale prenota salute

https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/

Indicazioni utili

La mammografia è offerta gratuitamente alle donne:

dai 45 ai 49 anni ogni anno

• dai 50 ai 74 anni ogni 2 anni.

4-7 Marzo 2025

Screening Pap Test o HPV Test

Consultorio

Ponte San

Pietro

Consultorio

Calusco

d’Adda

Consultorio

Dalmine

Consultorio

Zanica

Consultorio

Treviglio

Consultorio

Romano di

Lombardia

INDIRIZZO

Via Caironi 7

Via Locatelli, 265

Via Betelli 2

Via Serio 1

Piazzale Ospedale

L. Meneguzzo, 3

Via Mario Cavagnari,

Mercoledì

5 Marzo

Martedì 4 Marzo

Giovedì 6 Marzo

Martedì 4 Marzo

Martedì 4 Marzo

Venerdì 7 Marzo

ORARIO

Orario

13.30 – 17.30

Orario

08.30 – 12.30

Orario

14.00 – 16.00

Orario

13.30 -15.30

Orario

08.15 -12.15

Orario

08.30- 12.30

GIORNI/ORARI

PRENOTAZIONE

N° TEL

PRENOTAZIONE

Giovedì 27 Febbraio – Venerdì 28 Febbraio – Lunedì 3 Marzo dalle ore 11.00 alle ore 13.00

035/603319

035/378108

0363/590975

0363/919213

Indicazioni utili

 Offerta di Pap test per la popolazione femminile di età tra i 25 e 29 anni che non ha

eseguito un pap test negli ultimi 3 anni e che non ha eseguito doppia vaccinazione

HPV entro il 15° anno di età;

 Offerta di HPV test alla popolazione femminile di età tra i 30 e 64 anni che non ha

eseguito un HPV test negli ultimi 5 anni.

