Bullismo a scuola, Pacifico: una piaga che non si argina.

(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 21 febbraio 2025 Onorevole Marinella Pacifico

già Senatrice della Repubblica

Comunicato Stampa: non si argina la piaga del bullismo a scuola.

21 febbraio 2025

Negli ultimi mesi, l’Italia ha registrato diversi episodi di bullismo che hanno suscitato preoccupazione e dibattito pubblico. I casi più rilevanti sono stati quelli di Udine con l’Aggressione a una 13enne che il 23 gennaio 2025 è stata accerchiata e colpita con calci e pugni da alcune coetanee. Ampia è stata l’indignazione di chiunque dentro e fuori il mondo della scuola, sollevando la necessità di interventi più efficaci contro il bullismo giovanile, considerando che solo pochi mesi prima a Senigallia si era appresa la notizia del suicidio di un quindicenne, che ad ottobre del 2024 si è tolto la vita dopo essere stato vittima di insulti e vessazioni da parte di alcuni compagni di scuola. Il giovane aveva confidato ai genitori il suo disagio e la volontà di non frequentare più la scuola a causa delle continue persecuzioni. In occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo celebrata solo pochi giorni fa, il 7 febbraio 2025, sono stati diffusi dati preoccupanti sulla diffusione del fenomeno in Italia con prepotenze violente subite a scuola più frequentemente da giovanissimi, a danno per lo più delle ragazze.

Questi episodi si manifestano nonostante la recente normativa di reato legiferata evidenziando pertanto l’urgenza di affrontare con più incisività il problema del bullismo, attraverso interventi educativi, supporto alle vittime e sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Lo dichiara l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.