1° Comunicato stampa del 21.02.2025

(AGENPARL) - Roma, 21 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 21 febbraio 2025 Lgt. C.S. Adolfo Pascarella

Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

SAN MARCELLINO. VIOLA GLI OBBLIGHI DELLA SORVEGLIAZA SPECIALE. 44ENNE

ARRESTATO DAI CARABINIERI.

Nonostante l’avviso orale non aveva mutato i suoi atteggiamenti contrari

alla legge. Per questo motivo gli era stata applicata la misura di

prevenzione della Sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno

nel comune di residenza. L’uomo, un 44enne di Frignano, sarebbe quindi

dovuto rimanere nel territorio di quel comune senza sconfinare. Così,

invece, non è stato perché questa notte, alle ore 03.45, è stato sorpreso a

girovagare in viale Kennedy, a San Marcellino (CE) da una pattuglia dei

carabinieri della Stazione di Frignano.

L’arrestato, a seguito del giudizio direttissimo, celebrato questa mattina,

è stato posto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto

elettronico.