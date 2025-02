La spiritualità come parte della cura: professionisti e religiosi a confronto in un convegno – sabato 22 febbraio nell’Aula Magna del Centro Servizi UNIMORE di via del Pozzo. Conclusioni dell’Arcivescovo Don Erio Castellucci – PUNTO STAMPA ORE 10,00

(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 Comunicato stampaLa spiritualità come parte della cura: professionisti e religiosi a confronto in un convegno

L’iniziativa è in programma sabato 22 febbraio nell’Aula Magna del Centro Servizi UNIMORE di via del Pozzo. Conclusioni dell’Arcivescovo Don Erio Castellucci

Modena, giovedì 20 febbraio 2025 – “La spiritualità come parte della cura” è il titolo del convegno che la Diocesi di Modena-Nonantola e di Carpi, in collaborazione con l’Azienda USL e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, gli Ordini Professionali dei Medici e Odontoiatri e degli Infermieri, e con il patrocinio di Ospedale di Sassuolo Spa, organizza per il prossimo sabato, 22 febbraio, dalle 9 alle 12:30 presso l’Aula Magna del Policlinico di Modena, in via del Pozzo 70. L’evento affronterà un tema che si inserisce nella quotidianità degli ambienti legati al tema della sanità e dell’assistenza, evidenziando come la spiritualità rappresenti un aspetto essenziale nel percorso di cura, in particolare per i pazienti affetti da patologie gravi o croniche.

Secondo i promotori dell’iniziativa la spiritualità, intesa come ricerca del senso della propria vita e riflessione sul passato e sul futuro, rappresenta una componente universale che coinvolge sia i pazienti che i loro caregivers. Essa non si identifica con la religiosità, sebbene per i credenti possa esserne una parte, né con la psicologia, ma costituisce un elemento distintivo dell’esperienza umana. La sua integrazione nei percorsi assistenziali contribuisce a umanizzare le cure e migliorarne gli esiti clinici, come dimostrato da numerose evidenze scientifiche. Per garantire un’assistenza ottimale, la gestione dei pazienti con condizioni gravi e complesse dovrebbe prevedere un approccio multidisciplinare, coinvolgendo non solo medici e infermieri, ma anche assistenti spirituali e altre figure socio-sanitarie, all’interno di un’équipe che affronti in maniera integrata i bisogni complessi della persona malata.

L’attenzione alla spiritualità nel contesto sanitario non appare dunque un aspetto scontato, ma richiede un cambio di paradigma culturale, una formazione adeguata degli operatori e una revisione dei modelli organizzativi dei processi di cura. Questo convegno si propone di offrire una riflessione approfondita su tali tematiche, con l’obiettivo di contribuire al miglioramento dell’assistenza sia nel territorio che nelle strutture ospedaliere della provincia di Modena. I destinatari principali dell’evento sono i professionisti sanitari, tra cui medici, infermieri, operatori socio-sanitari e altre figure delle professioni sanitarie, oltre alle organizzazioni sanitarie, comprese le Aziende Sanitarie USL e Ospedaliero-Universitaria, gli Ordini Professionali, l’Università e le associazioni di volontariato attive nell’assistenza ai pazienti. La partecipazione è aperta anche alla cittadinanza, in particolare ai familiari dei malati e alla comunità diocesana.