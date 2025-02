CS – Lavori di pubblica utilità: il Comune di Alassio traccia il bilancio del 2024

(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 Lavori di pubblica utilità: il Comune di Alassio traccia il bilancio del 2024

Il Comune di Alassio ha tracciato un bilancio dei lavori di pubblica utilità svolti nel 2024, confermando l’efficacia della collaborazione con il Tribunale di Savona. Nell’anno appena concluso, sei persone hanno potuto svolgere la messa alla prova, ovvero una misura alternativa che consente, in determinati casi, di estinguere il reato a proprio carico attraverso lo svolgimento di attività socialmente utili.

Le attività, nell’ambito della Convenzione stipulata nel 2020 con il Tribunale di Savona, riguardano diversi ambiti, dalla manutenzione della segnaletica stradale alla pulizia di aree verdi, dal supporto alla logistica di eventi e manifestazioni all’affiancamento del personale comunale presso la biblioteca e l’ufficio informazioni turistiche. In alcuni casi selezionati, è stato inoltre possibile assegnare attività di supporto ad alcuni uffici comunali, senza però alcun accesso a dati sensibili. Le attività che devono essere svolte si definiscono in base alla specifica professionalità del soggetto, valutato di volta in volta dagli uffici corrispondenti anche con l’ausilio dei servizi sociali.

Le persone coinvolte seguono orari precisi, timbrano la presenza tramite registri o sistemi di rilevazione elettronica e sono affiancate da un tutor che le segue e ne coordina il lavoro. Gli Uffici Comunali garantiscono che l’attività venga svolta in maniera regolare e conforme al programma stabilito, monitorando il rispetto degli obblighi previsti e segnalando eventuali inadempienze.

“Come avvocato – spiega l’assessore agli Affari Legali del Comune di Alassio, Franca Giannotta, che ha portato avanti l’accordo con il Tribunale di Savona – sono fortemente convinta della validità dei lavori di pubblica utilità sia sotto il profilo del valore riabilitativo e rieducativo di chi viene condannato ad eseguirli, sia per l’oggettiva ricaduta positiva sulla collettività. Per questo sono particolarmente felice di poter collaborare con il Tribunale di Savona in questo progetto. Non è stato facile raggiungere questo obiettivo per il quale devo ringraziare tutti gli uffici che hanno collaborato per la riuscita del progetto”.

In foto: L’assessore agli Affari Legali del Comune di Alassio, Franca Giannotta, e il giudice dott.ssa Fiorenza Giorgi, all’epoca della firma della Convenzione GIP presso il Tribunale di Savona.

