Agricoltura, Confeuro incontra il CNG: “Giovani motore per il rilancio settore”

(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

“Nella giornata di ieri si è svolto l’incontro tra Confeuro, la Confederazione degli agricoltori europei e del mondo, e Maria Cristina Rosaria Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale Giovani (CNG), per un confronto sul ruolo delle giovani generazioni nel comparto agricolo. Presenti il presidente nazionale Confeuro, Andrea Tiso, e il responsabile Confeuro Giovani, Attilio Arbia. “È stato un dialogo proficuo e autorevole. Insieme alla presidente Pisani, che ringraziamo per la disponibilità e l’ascolto, abbiamo sottolineato l’importanza delle giovani generazioni per il futuro dell’agricoltura, sia in termini di innovazione e sostenibilità, sia come motore per il rilancio del settore primario – ha spiegato Tiso, che poi ha continuato – . È fondamentale favorire il loro ingresso nel mondo agricolo attraverso politiche mirate, strumenti di supporto e una visione che valorizzi il loro contributo. Nel corso dell’incontro, abbiamo rinnovato il nostro impegno a collaborare attivamente per promuovere iniziative e progetti a sostegno delle nuove generazioni in agricoltura. Un’alleanza strategica per garantire un futuro più solido, concreto e innovativo al comparto. Confeuro ribadisce la necessità di un’agenda politica che metta al centro le nuove generazioni, riconoscendone il ruolo essenziale per lo sviluppo del comparto agricolo e dell’intero sistema Paese”, ha concluso Il presidente Tiso.