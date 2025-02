(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 SANITA’, VIETRI (FDI): GRUPPI ONCOLOGICI MULTIDISCIPLINARI, DE LUCA VELOCIZZI L’ITER PER LE CURE

“Desta non poca preoccupazione l’istituzione in Campania dei Gruppi Oncologici Multidisciplinari che rischia di rallentare ulteriormente il percorso di cura dei pazienti con patologie tumorali. Si tratta di una questione molto delicata di cui non può non interessarsi il governatore De Luca, che da dieci anni mantiene per sé la delega alla Sanita’”. Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali e Sanita’ della Camera. “Come denunciato anche dalla Cisl Fp di Salerno, l’iter diagnostico e terapeutico si è notevolmente allungato: dopo la diagnosi di una patologia neoplastica, infatti, i pazienti devono attendere almeno un mese per accedere all’esame istologico, seguito dalla trasmissione dei risultati all’oncologo. Solo successivamente viene convocato il G.O.M. per stabilire il piano terapeutico, poi comunicato al paziente con ulteriori attese prima dell’inizio effettivo delle cure. Il percorso complessivo può richiedere dai 4 ai 5 mesi. Un tempo davvero troppo lungo per chi – aggiunge Vietri – è costretto ad affrontare ogni giorno il dramma di una patologia oncologica”. “Per responsabilità – invece di continuare con la solita propaganda sui presunti ‘miracoli’ che avrebbe compiuto nella sanità campana, di cui però non vi è alcuna traccia – il presidente De Luca si occupi di una problematica molto seria che colpisce, nella maggior parte dei casi, quei pazienti oncologici che non hanno le possibilità economiche per andarsi a curare in strutture sanitarie private o in ospedali di altri territori”, conclude Vietri.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati