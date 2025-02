(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

mer 19 febbraio 2025 Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

IL GENERALE MINICUCCI IN VISITA ALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI MONTESARCHIO E ALLA STAZIONE DI PIETRELCINA.

Nella giornata di oggi, il Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” (vertice dell’organizzazione territoriale dell’Arma dei Carabinieri di Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise), è giunto in visita alla Compagnia Carabinieri di Montesarchio e alla Stazione di Pietrelcina.

Nel corso delle visite, il Comandante Interregionale ha espresso il suo compiacimento per l’attività svolta dai Carabinieri del beneventano, apprezzando inoltre i consolidati rapporti tra l’Arma, le altre Istituzioni e i cittadini, soffermandosi sull’importante funzione espletata nella costante opera di prevenzione e di presidio del territorio, sottolineando come le caserme nei piccoli comuni rappresentino un presidio imprescindibile di sicurezza e legalità, oltre che un segno tangibile della presenza dello Stato.

L’Alto Ufficiale, nel corso dell’incontro con i Carabinieri ha ribadito l’importanza del ruolo del Carabiniere che deve saper ascoltare, comprendere e proteggere le comunità che gli vengono affidate. La sicurezza è, infatti, un valore che si costruisce giorno dopo giorno, con impegno, dedizione e presenza costante sul territorio, così da rafforzare il concetto di rassicurazione sociale, fondamentale per il benessere delle comunità.

Dopo l’incontro con il Sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, il Generale ha visitato il Museo Padre Pio e i luoghi che hanno caratterizzato la vita del Santo, accompagnato dal Padre Guardiano del Convento dei Frati Cappuccini, Padre Fortunato Grottola. Un momento di riflessione e di omaggio alla figura del Santo di Pietrelcina, simbolo di fede e speranza per milioni di fedeli nel mondo.

Una giornata intensa, che ha riaffermato il legame inscindibile tra l’Arma dei Carabinieri e le comunità locali, nel segno della sicurezza, del servizio e della vicinanza alla popolazione.