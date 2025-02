CARABINIERI: OPERAZIONE INTERNAZIONALE ANTIDROGA, 27 ARRESTI. LA DROGA ARRIVAVA IN ITALIA DALL’ALBANIA CON IMBARCAZIONI, GIUNGEVA A ROMA, VENIVA STOCCATA ANCHE NEL CENTRO S.P.R.A.R. E SMISTATA IN TUTTA EUROPA, TRASPORTATA DA CORRIERI CON MEZZI PUBBLICI.

(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

Ufficio Stampa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

Comunicato Stampa

ROMA – OPERAZIONE INTERNAZIONALE ANTIDROGA DEI CARABINIERI, 27 ARRESTI.

LA DROGA ARRIVAVA IN ITALIA DALL’ALBANIA CON IMBARCAZIONI, GIUNGEVA A ROMA E VENIVA SMISTATA IN TUTTA EUROPA, TRASPORTATA DA CORRIERI

CON MEZZI PUBBLICI.

ROMA – Dalle prime luci dell’alba, in Italia, Albania e Spagna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, stanno dando esecuzione a un’ordinanza, che dispone misure cautelari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma – su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 27 persone, gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, cessione e detenzione ai fini di spaccio, estorsione, porto di armi da fuoco nonché intestazione fittizia di beni in concorso mediante induzione in errore di pubblici ufficiali.