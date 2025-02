(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 CAMERA. URZI’ (FDI): ULTIMA GENERAZIONE VIOLENTA E INCONCLUDENTE

“L’insulto è la disgustosa aggressione da parte di Ultima generazione al parlamento italiano, con il riversamento di rifiuti sulle scale della Camera, va descritta per quello che è: l’espressione della degenerazione del confronto di idee, e spiace che questo accada anche sui grandi temi della contemporaneità.

Ultima generazione mostra ancora una volta il suo lato violento e inconcludente che sconfina sempre in iniziative fra la pagliacciata e l’aggressione.

Paradossale come nei giorni scorsi proprio questa organizzazione avesse richiesto con una affettata e ossequiosa lettera la possibilità di organizzare incontri con i deputati, e questa lettera era arrivata anche a me.

Ora è chiaro come si trattasse di un inganno e che il disprezzo verso gli interlocutori cercati, ossia i parlamentari, e quindi in definitiva il disprezzo verso il confronto sui temi proposti e la democrazia, fosse latente e solo mascherato da un approccio dialettico durato pochi giorni.

Di Ultima generazione c’è da sperare solo che sia realmente l’ultima”.

Lo dichiara il deputato Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Costituzionali.

