RPT CON INTEGRAZIONE*** AGENDA ASSESSORI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO

(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 18 febbraio 2025 AGENDA ASSESSORI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO

ore 11- L’Assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, interviene alla Conferenza Stampa di Presentazione del Progetto “La prima via Cardio-Protetta della città di Roma”, che prevede l’installazione di 5 defibrillatori lungo Via dei Castani. (Sala Teatro della scuola Renzo Pezzani in Piazza dei Mirti 31)

ore 11 – L’assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato, presenterà alla stampa la prima edizione di “RISE – Rome Insights Style Experience 2025” (Palazzo Talia, Via del Nazareno 25)

ore 12,30 – L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, inaugura la sede zonale del Servizio Giardini all’interno di Villa

Borghese a conclusione dei lavori di ristrutturazione – (Villa Borghese, Viale Esculapio 10)

ore 15.00 – L’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari interviene all’evento “Una seconda vita, il superamento dei campi rom a Roma. Storie di vita”. Saranno resi noti alcuni dati e ascoltate delle testimonianze. (Sala del Carroccio, piazza del Campidoglio 1)