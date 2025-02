(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 18 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA

PRATELLI: SU NIDO AZIENDALE SAN GIOVANNI COMUNE SUBITO A LAVORO. GIA’ RICOLLOCATI PICCOLI UTENTI

Roma, 18 febbraio – “Non appena la notizia della chiusura del nido ‘Il Giardino Magico’ dell’Ospedale San Giovanni Addolorata ci è arrivata, dapprima con una comunicazione dell’azienda ospedaliera e poi da una comunicazione delle organizzazioni sindacali, ci siamo subito attivati. Su questo quindi voglio ringraziare anche l’ex sindaco Walter Veltroni per aver oggi richiamato l’attenzione sulla questione.

Il nostro impegno è stato immediato, intanto garantendo in accordo con ogni singola famiglia la ricollocazione dei bambini che usufruivano dei posti in convenzione nelle strutture pubbliche limitrofe. ‘Il Giardino Magico’ infatti è un nido aziendale dell’ospedale San Giovanni gestito tramite un soggetto privato che conta 37 posti, di cui 16 convenzionati con il Comune. La struttura, da quanto comunicato ad oggi dall’azienda, rimarrà chiusa fino al 2027 in quanto interessata da interventi di adeguamento antisismico.

Nel frattempo contiamo in una positiva interlocuzione con l’Azienda ospedaliera per ricercare una soluzione che possa garantire il proseguimento di questa virtuosa esperienza per tutti gli utenti, eventualmente in altri spazi a loro disposizione. Inoltre stiamo seguendo la delicata situazione del personale, garantendo l’incontro con i rappresentanti sindacali al fine di incoraggiare una risoluzione da parte dell’impresa datrice di lavoro, che possa tutelarli.”

A dichiararlo è l’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli.