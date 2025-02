(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

mar 18 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA

NASCE IL TAVOLO TECNICO DELLE ASSOCIAZIONI ONCOLOGICHE, BARTOLAZZI: CON LORO COSTRUIREMO PERCORSI CONDIVISI

Cagliari, 18/02/2025

“Oggi ho partecipato al primo incontro del Tavolo tecnico regionale permanente delle Associazioni Oncologiche, denominato Assieme per la Rete Oncologica Regionale. Un incontro importante che segna l’inizio di una proficua collaborazione fra il mondo delle istituzioni che hanno il compito di decidere la governance sanitaria e quello dei pazienti, che vivono in prima persona il percorso di malattia e di cura”. L’assessore della Sanità Armando Bartolazzi annuncia così l’avvio del percorso che coinvolge 20 associazioni individuate in seguito ad un’apposita manifestazione di interesse lanciata dall’assessorato alla Sanità e finalizzata alla creazione di un elenco di soggetti maggiormente rappresentativi nell’ambito del volontariato oncologico.

“Il tavolo tecnico -spiega ancora l’Assessore- avrà il compito di proporre campagne di comunicazione che favoriscano la prevenzione primaria secondaria e la gestione delle criticità che il paziente presenta durante il percorso, dal momento della diagnosi fino al follow up, secondo il principio di integrazione ospedale-territorio”.