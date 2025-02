(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 18 febbraio 2025 Iscrizioni ancora aperte per i focus group di Sei Toscana sulla raccolta differenziata

Sono tante le adesioni al progetto di ascolto e partecipazione promosso da Sei Toscana in collaborazione con Ato Toscana Sud . Saranno otto le persone, di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, residenti nel bacino di utenza che comprende il Comune di Castiglione della Pescaia, che potranno partecipare al “focus group” l’indagine sulla raccolta differenziata che ha l ‘obiettivo di ascoltare e coinvolgere direttamente i cittadini nella comunicazione e nella costruzione delle future campagne di sensibilizzazione per migliorare la qualità della raccolta differenziata, progettando insieme un futuro ancora più sostenibile.

«Un momento di condivisione e di confronto importante – afferma la sindaca Elena Nappi – per avere, da uno spaccato significativo della comunità, suggerimenti e consigli per migliorare la nostra raccolta differenziata, vivere nel rispetto del nostro ambiente e raccogliere proposte utili per soluzioni sempre più all’avanguardia e innovative».