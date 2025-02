(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 18 febbraio 2025 Gentili colleghi,

Il presente in nome e per conto dello scienziato campano e medico oncologo, Giovanni Corso. Grata per quanto farete!

Dott.ssa Mariateresa Conte – giornalista – Iscritta Ordine dei Giornalisti della Campania

+++ COMUNICATO STAMPA +++

In Campania, Lectio Magistralis dello scienziato Giovanni Corso su Epidemiologia, Ereditarietà e Prevenzione dei tumori.