CONTIENE FOTO# COLLEFERRO – OPERAZIONE AD AMPIO RAGGIO DEI CARABINIERI. DUE PERSONE DENUNCIATE. SANZIONATO IL TITOLARE DI UN B&B.

(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 18 febbraio 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Compagnia di Colleferro

Comunicato Stampa

COLLEFERRO – OPERAZIONE AD AMPIO RAGGIO DEI CARABINIERI.

DUE PERSONE DENUNCIATE.

SANZIONATO IL TITOLARE DI UN B&B.

COLLEFERRO (RM) – Proseguono senza soste i servizi straordinari di controllo

del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, in

collaborazione con i colleghi del N.A.S. e del Nucleo Ispettorato del Lavoro

di Roma, volti a contrare ogni forma di illegalità e a garantire ai giovani

un sano divertimento. Sul campo sono state dispiegate numerose pattuglie, in

occasione del fine settimana, che hanno intensificato il dispositivo di

prevenzione con controlli lungo le principali vie di comunicazione e la

vigilanza nei centri storici per la prevenzione dei furti.

Nel corso del mirato servizio preventivo disposto dal Comando Provinciale

Carabinieri di Roma, i militari della Stazione di Carpineto Romano hanno

denunciato in stato di libertà un 29enne sorpreso alla guida con un coltello

a serramanico e una modica quantità di hashish, motivo per cui al 29enne è

stata ritirata la patente ed il coltello è stato sequestrato.

Sono stati ispezionati diversi locali pubblici per evitare la

somministrazione di alcolici ai minori e durante tale attività i Carabinieri

del N.I.L. di Roma hanno denunciato una 52enne titolare di un bar di

Colleferro poiché aveva installato un impianto di videosorveglianza

nell’attività in assenza di accordo sindacale e di autorizzazione alla

competente direzione territoriale del Lavoro di Roma. Nel medesimo contesto

gli stessi militari hanno accertato che la stessa aveva anche omesso la

formazione dei lavoratori dipendenti in materia di salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro. Alla 52enne verrà comminata un’ammenda di oltre 2.000

euro.

Poche ore più tardi a finire nel mirino dei Carabinieri del Nucleo

Antisofisticazione e Sanità di Roma, un 24enne di Roma, titolare di una

struttura ricettiva di Valmontone, sanzionato, per un importo di 1.000 euro,

per aver omesso di esporre i prezzi praticati.

Il bilancio dell’attività è di 117 persone controllate a bordo di 81

veicoli, con 3 sanzioni per violazioni delle norme al Codice della Strada,

per un importo complessivo di circa 2.000 euro.

A seguito di numerose segnalazioni di veicoli sospetti pervenuti al numero

di emergenza “112”, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno svolto

diversi interventi nelle zone isolate dei comuni di competenza impedendo la

commissione di reati predatori.

180225

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.za San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma