(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 17 febbraio 2025 SICUREZZA. FDI: PIU’ CARABINIERI NELL’EST TICINO A SOSTEGNO DI SINDACI E PER SICUREZZA CITTADINI

“Il Governo Meloni, in linea con la sua visione di una sicurezza a misura di cittadino, ha confermato l’invio di 14 nuovi Carabinieri che verranno distribuiti in maniera strategica nelle stazioni di Abbiategrasso, Magenta, Bareggio e Corbetta. Questa decisione nasce dall’ascolto attento delle istanze sollevate dai Sindaci, i quali hanno evidenziato la necessità di potenziare il presidio sul territorio per rispondere in modo tempestivo e mirato alle nuove esigenze di ordine pubblico. Una scelta che rafforza il quadro istituzionale e operazionale delle forze di sicurezza, offrendo una protezione concreta e visibile ai cittadini. Desideriamo sottolineare il valore della sinergia istituzionale. È con profonda gratitudine che ringraziamo il Prefetto di Milano, il cui costante supporto e il ruolo facilitante nel coordinamento tra le diverse realtà istituzionali hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo. Un esempio lampante di tale collaborazione è rappresentato dalla disponibilità dell’Amministrazione comunale di Magenta, che ha messo a disposizione la casa ristrutturata dell’ex custode del Comune per accogliere le nuove forze, rinunciando per i prossimi sei anni all’affitto da parte del Ministero”. Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Umberto Maerna e Riccardo de Corato.

“Una decisa azione di sostegno ai Sindaci, al territorio ma soprattutto alla sicurezza del cittadino. Un importante passo avanti sul versante della sicurezza del cittadino che è e rimarrà al centro dell’azione del Governo Meloni. La nostra determinazione nel collaborare con tutti gli attori istituzionali – dai Comuni alle Forze dell’Ordine, passando per le istituzioni regionali – è la garanzia di un futuro in cui la protezione e il benessere dei cittadini saranno sempre la priorità assoluta”, concludono gli onorevoli Maerna e De Corato.

