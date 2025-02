“Due territori, tante eccellenze” e tanti affari

(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

Aromatica Off prosegue giovedì 27 febbraio con una presentazione all'Open Baladin di Cuneo"Due territori, tante eccellenze" e tanti affariRisultati più che positivi per l'incontro realizzato con la collaborazione di Banca d'Alba Risultati più che positivi per "Due territori, tante eccellenze", l'incontro avvenuto nei giorni scorsi tra i produttori di Diano d'Alba e gli operatori di Diano Marina e del Golfo Dianese. Il meeting, oltre a rinsaldare i rapporti tra le comunità e le aziende dei due Comuni gemellati, ha posto le basi per la realizzazione di nuove iniziative finalizzate alla promozione delle rispettive tipicità. All'evento, promosso da Aromatica Off e realizzato con la collaborazione di Banca d'Alba hanno partecipato Ezio Cardinale e Sergio Rinaldi (Sindaco e vice Sindaco di Diano d'Alba), Cristiano Za Garibaldi, Luca Spandre e Sabrina Messico (Sindaco e Assessori di Diano Marina), Daniele Calzia (Direttore della filiale Banca d'Alba di Diano Marina), Paolo Olivero (Presidente della Cantina Comunale I Söri di Diano), Paolo Saglietto e Davide Trevia (Presidenti di Confcommercio e Federalbeghi Golfo Dianese).Numerose le aziende di Diano d'Alba che hanno partecipato alla giornata presentando vini, nocciole, liquori, salumi, grissini e altre specialità delle Langhe: Cascina Rossa, Sotto la Torre, Fratelli Aimasso, Il Palazzotto, Rolfo Pietro & Figli, Boffa Fratelli, Prandi Giovanni, Langa Spirits, Gerlotto Fratelli, Casavecchia, Cortino, Zeffirio e Salumificio Subalpino.Scarica le immagini fotografiche di "Due territori, tante eccellenze": Il prossimo appuntamento con Aromatica Off è fissato per giovedì 27 febbraio a Cuneo, presso l'Open Baladin per una presentazione – aperta al pubblico e agli addetti ai lavori – di Aromatica e di Euroflora 2025.