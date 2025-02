(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 17 febbraio 2025 DL EMERGENZE, TESTA (FDI): BENE OK GOVERNO A ODG SU QUARTIERE VILLA DEL FUOCO DI PESCARA

“Il quartiere Villa del Fuoco di Pescara ha bisogno di una riqualificazione importante sia sul piano sociale che infrastrutturale. Per questo sono particolarmente soddisfatto che un mio ordine del giorno al Decreto Emergenze sia stato accolto dal governo proprio su questo tema”. Lo dichiara il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia Guerino Testa.

“All’articolo 1 del decreto è previsto un finanziamento di 180 milioni per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile in molti quartieri come il Quarticciolo a Roma, Scampia a Napoli, Rozzano a Milano, Borgo Nuovo a Palermo. Poiché Villa del Fuoco presenta caratteristiche di degrado simili, con situazioni di abbandono e incuria che generano presenza di attività criminali dedite allo spaccio, e la negazione di diritti elementari nei riguardi della comunità locale, credo sia opportuno e necessario integrare, all’interno del piano straordinario degli interventi infrastrutturali e dei progetti di riqualificazione sociale, anche il quartiere pescarese che ha livelli simili di disagio sociale urbano”, conclude Testa.

