(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 17 febbraio 2025 DL EMERGENZE. GIORGIANNI (FDI): SODDISFATTA PER OK GOVERNO A ODG RICOSTRUZIONE POST-SISMA IN UMBRIA E MARCHE

“Grazie all’approvazione dell’ordine del giorno che ho presentato nell’ambito della conversione in legge del dl su emergenze e attuazione PNRR, il Governo Meloni si è impegnato, dando parere favorevole, a incrementare i fondi per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto in Umbria e nelle Marche nel 2022 e nel 2023. Parliamo di 30 milioni di euro nel 2027 e 60 milioni nel 2028, attingendo al Fondo per le emergenze. Un passo concreto per garantire risorse certe e strumenti efficaci per sostenere le popolazioni locali. Un risultato importante per dare continuità agli interventi e permettere agli uffici speciali Umbria e Marche di intervenire con maggiore efficacia. La ricostruzione non può aspettare: continuiamo a lavorare affinché nessuno venga lasciato indietro”. Lo dice Letizia Giorgianni, deputato di Fratelli d’Italia.

