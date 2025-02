CS REPLICA MELONI FONDO UNICO

(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

COMUNICATO STAMPA

Fondo unico, la replica dell’assessore meloni:

“questa amministrazione sostiene i comuni sardi

con risorse aggiuntive in parte corrente”

Cagliari, 17/02/2025

“Trovo paradossale l’intervento di alcune forze politiche del centrodestra, che in Sardegna accusano la Giunta regionale di non finanziare adeguatamente i comuni mentre, a Roma, quelle stesse forze politiche che guidano il governo nazionale, dispongono consistenti tagli, circa 50 milioni di euro, ai trasferimenti per i comuni stessi”. Così l’assessore del Bilancio e vicepresidente della Giunta, Giuseppe Meloni.

“In attesa del confronto relativo alla quantificazioni del fondo unico, sul quale si conferma la disponibilità a venire incontro alle esigenze manifestate dagli enti locali, attenderei la pubblicazione del disegno di legge della giunta per fare valutazioni più approfondite”, commenta l’assessore, che poi sottolinea: “risulterà infatti evidente che questa amministrazione regionale sostiene, con risorse aggiuntive in parte corrente, i comuni sardi per far fronte ai costi inerenti servizi di primaria importanza, tra i quali il trasporto scolastico per la scuola dell’obbligo, il supporto agli alunni con disabilità, le rette per l’inserimento in strutture per minori e anziani, i contributi per servizi bibliotecari, a cui si aggiungono anche le risorse dedicate agli investimenti che liberano risorse del fondo unico da parte degli enti”.

“Sono certo – conclude l’assessore – che dal dibattito delle prossime settimane nelle commissioni e in Consiglio, questa amministrazione regionale, contrariamente a quanto fatto dal governo Meloni, saprà dimostrare con i fatti di saper comprendere e venire incontro alle esigenze e alle priorità manifestate dagli enti locali della Sardegna”.