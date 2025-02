cs ao dei colli anestesia 1702

(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

COMUNICATO STAMPA DEL 17 FEBBRAIO 2025

Controllo dell’anestesia in sala operatoria, al Monaldi una masterclass per il monitoraggio personalizzato e per approfondire metodiche innovative

Al via domani, all’Ospedale Monaldi di Napoli, una masterclass sul monitoraggio personalizzato dell’anestesia. Un corso di aggiornamento per approfondire metodiche innovative nel campo dell’anestesiologia.

L’obiettivo principale è quello di migliorare gli esiti clinici e la qualità complessiva delle cure, aumentando la consapevolezza degli operatori sanitari sull’importanza di una gestione individualizzata dell’anestesia.

L’attività formativa si svolgerà presso la UOC di Anestesia e Terapia Intensiva diretta dal Dr. Antonio Corcione e prevede due giorni di lezioni frontali e di esercitazioni pratiche.

Tutti gli anestesisti delle sale operatorie saranno coinvolti nelle attività di tutoraggio con la direzione scientifica del Dr. Marco Rispoli e della Dr.ssa Moana Nespoli.