CICLOCROSS CSI: le Marche ha eletto 15 campioni nazionali 2025

(AGENPARL) – lun 17 febbraio 2025 Al Bike Park di Grottazzolina (FM) tre gare per la prima prova stagionale delle bici aranciobluCICLOCROSS CSI: eletti 15 campioni nazionaliLa specialità invernale incorona i migliori specialisti per categoria. Otto ori per la regione di casa, le Marche. Quattro titoli nel Lazio. Due successi pugliesi ed uno al femminile per l’Abruzzo.Fermo, 17 febbraio 2025 – Nella splendida cornice del Bike Park di Grottazzolina, in una soleggiata domenica, il 16 febbraio si è svolto in terra fermana il Campionato Nazionale CSI di Ciclocross. Al via nella gara tricolore – suddivisa in tre differenti start, in base alle età ed alle categorie dei concorrenti – un centinaio di atleti provenienti da varie regioni d’Italia, che si sono dati battaglia in un percorso di circa 2.500 metri, notevolmente rallentato dalla pioggia caduta il giorno prima della gara, ma ottimamente disegnato dai tecnici e dirigenti del CSI di Fermo, coordinati da Giampiero Conti, membro della Commissione Tecnica Nazionale di Ciclismo del CSI. Sul podio sono saliti i 15 campioni di specialità, otto dei quali portacolori della regione ospitante. Cinque le conferme tricolori rispetto al 2024. Il bis dorato è negli M8 per Giulio Conti della Pol. Belmontese, per Sabino Giovine negli M2, maglia tricolore sopra quella della 100% Bike di Porto Recanati (AN). Il più veloce anche quest’anno è stato il campione uscente l’M4 Mirko Meschini della società locale, l’organizzatrice New Mario Pupilli, che vede in casa tornare a trionfare nelle W2 la pluridecorata Cinzia Zacconi. Tra le donne si conferma campionessa nel ciclocross Ana Maria Risca, da quest’anno in sella alla teatina Ladri di Medaglie, portando l’unico titolo all’Abruzzo. Doppio successo per la Puglia (oro M1 e M9 a Ruvo di Puglia e a Taranto). Anche il CSI Lazio può applaudire quattro suoi campioni nazionali. Tra questi il tandem d’oro della Volsci Bike Sora, Alessandra Sardellitti e Lorenzo Barone oltre all’ottimo Stefano Curci di Palombara Sabina, leader della classifica debuttanti, esattamente come un anno fa a Fermo. Nella prima delle tre prove tricolori che vedeva in gara Master 6 – 7 – 8 – 9 Master Woman 1 – 2 – 3 – 4 si è imposto d’autorità Mauro Mercuri della fermana Xtreme Bike Team di Montegiorgio, squadra che più tardi applaudirà al traguardo della M3, Fabio Mancini. Un ricco ristoro al termine della gara ed il pranzo per tutti hanno preceduto la cerimonia di premiazione, che ha visto alternarsi i vincitori delle varie categorie presenti, ai quali il Sindaco di Grottazzolina Alberto Antognozzi, assessori ed i dirigenti locali del CSI hanno consegnato la nuova fiammante maglia di Campione nazionale del Centro Sportivo Italiano. Presenti per il CSI il Presidente regionale del CSI Marche, Giacomo Mattioli, ed il Presidente provinciale del CSI Fermo, Gaetano Sirocchi.

I CAMPIONI NAZIONALI CSI DI CICLOCROSS 2025

Debuttanti: Stefano Curci (Palombara Sabina) LazioJunior Sport: Jacopo Costanzi (Pedale Montegiorgese) MarcheElite Sport Woman: Alessandra Sardellitti (Volsci Bike Sora) LazioMaster Woman 1: Ana Maria Risca (Ladri di Medaglie) AbruzzoMaster Woman 2: Cinzia Zacconi (New Mario Pupilli) MarcheElite Sport: Lorenzo Barone (Volsci Bike Sora) LazioMaster 1: Antonio Giacomella (Team Bike Ruvo di Puglia) PugliaMaster 2: Sabino Giovine (100% Bike) MarcheMaster 3: Fabio Mancini (Xtreme Bike Team) MarcheMaster 4: Mirko Meschini (New Mario Pupilli) MarcheMaster 5: Moreno Rapari (Pasta De Carlonis Termoservicegas) MarcheMaster 6: Mauro Mercuri (Xtreme Bike Team) MarcheMaster 7: Enrico Caponera (Ciampino 2R) LazioMaster 8: Giulio Conti (Polisportiva Belmontese) MarcheMaster 9: Nunziato Sidella (Upj Taranto) Puglia