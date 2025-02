(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 16 febbraio 2025 PNRR DIFESA, APPENDINO (M5S): NOSTRO PNRR PER SCUOLA E SANITÀ, MELONI PER ECONOMIA DI GUERRA

“Non ci sono tempo e soldi per fronteggiare il carobollette e per i cittadini in difficoltà ma quando si devono accontentare le lobby delle armi ecco che Meloni mette mano al portafoglio. Non bastavano i 40 miliardi in 3 anni investiti in armi, non bastava Trump che ci ordina di triplicare la nostra spesa militare, e noi supinamente pronti a ubbidire. Dopo aver svuotato e sprecato il PNRR ora il governo Meloni, tramite il Ministro Foti, propone un’altra follia bellicista: un PNRR per la Difesa. Noi il PNRR lo abbiamo ottenuto per fronteggiare la pandemia, investire in scuola e sanità e rilanciare il tessuto produttivo: 209 miliardi che abbiamo lasciato in eredità al Paese. Loro invece lo pensano per le armi e per trasformarci definitivamente in un’economia di guerra”.

Così la vicepresidente M5S Chiara Appendino

