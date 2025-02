I nuovi CT della sciabola – Terenzio: “Settore maschile punta all’eccellenza”. Aquili: “Ragazze per il sogno olimpico”

(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

“AL LAVORO CON LE SCIABOLATRICI VERSO IL SOGNO DI UNA MEDAGLIA OLIMPICA

A SQUADRE”

Un sogno coronato ieri e tanti altri ancora da inseguire lungo

l’orizzonte del quadriennio. La sciabola azzurra ha “sdoppiato” la guida

tecnica ma le parole dei due Commissari tecnici designati, Andrea

Terenzio per il gruppo maschile e Andrea Aquili per il femminile, vanno

nella medesima direzione.

Reduce dal trionfo olimpico di Parigi con le sciabolatrici della

Nazionale ucraina, Andrea Terenzio parte dall’onore di essere CT della

sciabola maschile della FIS: “_Guidare l’Italia è il sogno di ogni

maestro di scherma. Lo è in tutto il mondo, non solo per un tecnico

italiano. Perché siamo il Real Madrid della scherma e dunque, oltre alla

felicità d’essere stato scelto, percepisco la responsabilità e le

aspettative di questa grande sfida in cui metterò tutto me stesso per

professionalità ed entusiasmo_”. E prosegue ponendosi l’obiettivo, a cui

gli sciabolatori di Terenzio cominceranno a dare la caccia fin dal

prossimo “Trofeo Luxardo”, storica tappa di Coppa del Mondo in programma

a Padova dal 6 all’8 marzo: “_Ringrazio Nicola Zanotti che mi lascia in

eredità un gruppo molto valido, che conosco bene perché nel mio

percorso, che parte da lontano, ho vissuto nello staff azzurro una lunga

esperienza fino ai Giochi Olimpici di Tokyo. Dobbiamo far arrivare

l’Italia all’eccellenza anche nella sciabola. In passato ci siamo

riusciti e possiamo tornare al vertice_”.

Sentimenti e ambizioni che condivide Andrea Aquili, Commissario tecnico

della sciabola femminile. “_L’ emozione è quella di sempre nel

rappresentare la Nazionale italiana, la stessa che ho provato prima da

atleta e poi da maestro, dall’Under 17 e fino agli Assoluti. Il ruolo di

CT è il massimo della responsabilità che possa esistere ed è per questo

che sono grato alla Federazione per avermi scelto, vedendo in me la

figura giusta per perseguire obiettivi alti, importanti_”. Con una linea

ben chiara: “_Siamo a metà stagione, bisognerà continuare un lavoro già

iniziato e implementarlo. Con le sciabolatrici italiane voglio

condividere un sogno: la medaglia olimpica a squadre. È fondamentale,

per realizzarlo, partire dal gruppo. Perché prima da tiratore e poi nei

miei 12 anni d’attività magistrale ho sempre costruito tutto lavorando

sullo spirito di squadra, condizione necessaria per far crescere anche

le individualità_”. La Coppa del Mondo di Heraklion, tra il 7 e il 9

marzo, sarà la prima tappa della strada verso questo sogno della

sciabola femminile del Commissario tecnico Aquili.

