Fisco: Casasco, riforma Irpef priorità. No polemiche, ma 1440 euro netti annui non sono mancetta

“Per Forza Italia il sostegno al ceto medio è una priorità: ridurre le tasse prevedendo il taglio dell’Irpef per i redditi medi fino a 60mila euro dal 35 al 33% resta quindi un punto fermo. Non è certo una novità, ma vi è stata un’apertura del governo durante la sessione di bilancio. Il provvedimento – si era detto – sarebbe stato rinviato all’esito del concordato fiscale e in relazione alle disponibilità finanziarie. Senza voler fare alcuna polemica, non mi sembra che stiamo parlando di una “mancetta”: con la riduzione dell’aliquota Irpef dal 35 al 33% per i redditi da 28.000 a 50.000 euro, rimarrebbero in più in tasca agli italiani 440 euro netti l’anno.

Se il taglio dell’Irpef di due punti riguardasse i redditi fino a 60.000 euro, rimarrebbero in più in tasca ai cittadini 1440 euro netti annui. Nella Legge di Bilancio la quota del concordato fiscale non era considerata: abbiamo quindi a disposizione circa 1,6 miliardi, oltre alle risorse provenienti dal ravvedimento operoso che scadrà il prossimo 31 marzo, dall’aumento dell’occupazione e dal rinnovo dei contratti di lavoro, che contribuiscono a portare un maggior gettito, con stipendi più alti e più occupati. Questo provvedimento non è in contrasto con la rottamazione, con cui siamo concettualmente d’accordo, compatibilmente con le risorse. Ma credo che questo governo abbia dimostrato fino ad oggi disponibilità e serietà, e non possiamo continuare a pensare che ci possa essere un continuo rinvio. Diversamente, tutti i provvedimenti, dal concordato fiscale al ravvedimento operoso, non troveranno adeguata risposta. Per troppo tempo, il ceto medio è stato dimenticato e ha perso il suo potere d’acquisto. Dobbiamo invertire la rotta. Lo abbiamo promesso ai nostri elettori, ai cittadini italiani”.

Lo scrive in una nota Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile economico del partito.

