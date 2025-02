COMUNICATO STAMPA – PROVINCIA DELLA SPEZIA – INTERVENTO DI EMERGENZA ALL’ISTITUTO CARDARELLI

(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 16 febbraio 2025 PROVINCIA DELLA SPEZIA

COMUNICATO STAMPA

INTERVENTO DI EMERGENZA QUESTO FINE SETTIMANA NEL FABBRICATO DELL’ISTITUTO CARDARELLI

I TECNICI AL LAVORO PER RIPARARE UNA CONDUTTURA FORATA ACCIDENTALMENTE

LUNEDÌ GLI STUDENTI ENTRERANNO A SCUOLA CON UN ORARIO STRAORDINARIO

In queste ore è in corso un intervento di emergenza presso la struttura del fabbricato che ospita l’istituto Cardarelli a Montepertico, alla Spezia. I tecnici della Provincia e le ditte coordinate stanno lavorando per riparare una conduttura di acqua forata accidentalmente durante i lavori di messa a norma antisismica dello stabile. In accordo con la Direzione scolastica le attività proseguiranno anche nella prima mattinata di domani e per questo la stessa Direzione scolastica ha disposto una variazione di orario di ingresso per gli studenti.

Durante le attività lavorative che si sono svolte in questo fine settimana, in variazione al cronoprogramma per garantire il recupero dei giorni vincolati alle condizioni meteo sfavorevoli, i tecnici della ditta appaltatrice che sta eseguendo dei lavori di adeguamento sismico del fabbricato scolastico Cardarelli di via Montepertico, durante le fasi di casseratura dei nuovi setti esterni in cemento armato, hanno forato la muratura intercettando accidentalmente una tubazione, causando fuoriuscita di acqua del sistema di riscaldamento, limitandone la funzionalità.

Il personale della Provincia ha immediatamente attivato il protocollo di primo intervento in cantiere. A seguito di controlli preliminari si è potuto constatare che era stata danneggiata solo una tubazione del riscaldamento. Sono stati immediatamente allertati i tecnici idraulici reperibili che hanno provveduto ad isolare l’impianto. Lo svuotamento delle tubazioni in pressione però non consente di rimettere pienamente in funzione la caldaia prima della definitiva riparazione.

Sul posto stanno operando i tecnici della provincia con il personale di tutte le ditte coordinate che stanno intervenendo sullo stabile, oltre al personale delle ditte di manutenzione degli impianti di riscaldamento, la riparazione del danno sarà possibile soltanto entro la mattinata di domani, lunedì 17 febbraio, attraverso il reperimento di una componente tecnica acquisibile soltanto lunedì.

I tecnici della Provincia hanno, comunque, già provveduto alla messa in funzione dei sistemi di riscaldamento del primo e del secondo piano dello stabile, ma non sarà possibile garantire la funzionalità dell’impianto nell’area relativa al solo piano terra se non al terminane della riparazione.

Tutte le attività in corso si sono svolte in stretto coordinamento con la Direzione scolastica, la stessa ha disposto autonomamente una variazione dell’orario di ingresso degli studenti, comunicato direttamente agli interessati tramite la rete scolastica, per la giornata di domani lunedì 17 febbraio.

La Spezia, 16 febbraio 2025

——————————————

[cid:cafe5afc-432a-4fd8-a272-543b8e5c1c96]

Provincia della Spezia