COMUNICATO STAMPA

La Spezia nomina i suoi Ambasciatori

Il Sindaco Peracchini conferisce il titolo di “Ambasciatori della Città della Spezia nel mondo” a Carlo Alberto Biggini e Giuliano Bossi

Riconfermati Mauro Cantini e Leonardo PofferiA loro il compito di promuovere La Spezia nel mondo

La Spezia, 15 febbraio 2025 – Si è svolta questa mattina, nella sala multimediale di Palazzo Civico della Spezia, la cerimonia di nomina degli “Ambasciatori della Città della Spezia nel Mondo”. In questa occasione, Mauro Cantini e Leonardo Pofferi sono stati riconfermati nel loro ruolo, mentre Carlo Alberto Biggini e Giuliano Bossi hanno ricevuto per la prima volta il prestigioso titolo onorifico.

L’onorificenza è stata istituita con la Deliberazione di Giunta n. 274 del 31 luglio 2023, con la quale l’Amministrazione comunale ha approvato anche un regolamento che ne disciplina le modalità di conferimento, i diritti e i doveri degli ambasciatori, nonché il funzionamento della loro Rete.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Il titolo di Ambasciatore della Città della Spezia nel Mondo rappresenta un riconoscimento ufficiale per chi contribuisce, con il proprio operato, a rafforzare il prestigio e l’identità della nostra comunità a livello nazionale e internazionale. La riconferma di Mauro Cantini e Leonardo Pofferi, insieme alle nuove nomine di Carlo Alberto Biggini e Giuliano Bossi, testimoniano la volontà dell’Amministrazione di valorizzare il legame con chi, nei rispettivi ambiti, mantiene vivo il rapporto con la città e ne promuove i valori. A loro va il nostro ringraziamento per l’impegno e la dedizione dimostrati. Questo progetto proseguirà nel tempo, affinché altri cittadini meritevoli possano essere premiati e contribuire alla crescita della nostra rete di rappresentanza della Spezia nel mondo”.

Il regolamento prevede che il titolo venga riservato a cittadini, spezzini e non, che si siano distinti per il loro contributo allo sviluppo e all’immagine del territorio della Spezia, le cui attività professionali abbiano avuto una riconosciuta valenza nazionale e/o internazionale.

Il titolo di “Ambasciatori della Città della Spezia nel Mondo” è stato conferito dal Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini alla presenza dell’Assessore alla Promozione della Città Maria Grazia Frijia e dell’On. Federico Mollicone, Presidente della VII^ Commissione Cultura Scuola Università Scienza Ricerca Editoria e Sport e Fondatore ICAS collegato in videoconferenza.

Una cerimonia molto partecipata che ha visto due momenti. Nel corso della prima parte sono stati confermati i due Ambasciatori già nominati nel 2023:

Mauro Cantini, professionista esperto che ha sempre lavorato a stretto contatto con i principali cantieri nautici spezzini e ha contribuito al progetto del “Miglio Blu” realizzando il marchio rappresentativo del progetto. Cantini è stato altresì inserito all’interno del gruppo di lavoro sul tema della nautica con specifico riferimento al progetto Miglio Blu.

Leonardo Pofferi, vice presidente della Copa – Cogeca, federazione europea di organizzazioni di produttori agricoli e cooperative, primo italiano a ricoprire questa carica, è stato inserito nel gruppo di lavoro relativo alla tematica “Patrimonio turistico e culturale” e al gruppo aree strategiche geografiche “Europa”

La seconda parte della cerimonia ha visto il Sindaco Peracchini nominare “Ambasciatori della Città della Spezia nel Mondo” due illustri concittadini: Alberto Biggini e Giuliano Bossi.

Carlo Alberto Biggini, è un imprenditore internazionale che, tra le altre, ricopre la carica di Amministratore di Euroambiente srl. Biggini ricopre anche importanti ruoli in ambito culturale. È vicepresidente dell’associazione Aristocrazia Europea dal 2021 ed è stato nominato nel 2023, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Cultura, membro del CDA della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino che si occupa della conservazione e della valorizzazione del Patrimonio Culturale Mauriziano, una collezione di monumenti, luoghi di culto, archivi, documenti, testimonianze e beni immateriali che raccontano la storia d’Italia attraverso i secoli.

Giuliano Bossi, è una personalità di spicco nel settore della nautica internazionale, avendo ricoperto ruoli di prestigio in compagnie di navigazione di rilievo mondiali quali Costa e MSC Crociere, con una straordinaria esperienza che include ben 18 circumnavigazioni del globo. Bossi è stato nominato MSC Cruise Ambassador Worldwide, un titolo che testimonia il riconoscimento della sua eccellenza professionale e del suo contributo alla crescita dell’immagine del settore crocieristico.