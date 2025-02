(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

sab 15 febbraio 2025 Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile: siglato l'accordo tra il Museo

nazionale etrusco di Villa Giulia e l’Oncologia Pediatrica della Fondazione

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS per le attività didattiche e

ricreative a beneficio dei bambini

Una data estremamente significativa, il 15 febbraio, la Giornata mondiale contro il Cancro

infantile, per avviare la collaborazione fra il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia e l’U.O.C.

Oncologia Pediatrica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS che prevederà la

realizzazione in sinergia di attività didattiche ed esperienziali dedicate ai pazienti e alle loro famiglie.

La relazione tra Salute e Cultura è un tema ormai sempre più importante e innovativo a livello

internazionale, oggetto di specifici progetti della Commissione Europea, che ha portato nel tempo a

varie sperimentazioni e ricerche.

Credendo fermamente nella capacità della cultura di migliorare la salute e la qualità della vita, il

Museo nazionale etrusco di Villa Giulia ha accolto il Progetto Etru4kids promosso dall’U.OC.

Oncologia Pediatrica che prevede la co-creazione congiunta di attività didattiche, laboratori

espressivi, visite guidate, esposizioni e mostre per promuovere percorsi di benessere e di

riabilitazione per i pazienti e i loro familiari.

“Gli studi dell’OMS hanno dimostrato che l’arte e la cultura possono avere un impatto importante

sulla prevenzione delle malattie e sulla promozione della salute, in ambito sia mentale che fisico,

nonché sulla gestione e il trattamento delle malattie. – afferma Luana Toniolo, Direttrice del Museo.

“Con questo progetto, Villa Giulia, con il suo grande patrimonio culturale, vuole contribuire a creare

spazi di benessere all’interno del Policlinico Gemelli, con attività che portino il Museo fuori dal

Museo e in grado non solo di far conoscere il mondo etrusco, ma soprattutto di innescare processi

creativi”.

L’Unità Operativa di Oncologia Pediatrica è da sempre impegnata nel percorso di cura di bambini e

adolescenti mantenendo una costante attenzione al benessere psicologico. Il progetto Etru4Kids nasce con l’obiettivo di potenziare i percorsi riabilitativi finalizzati a migliorare la qualità di vita dei

pazienti e a contrastare l’isolamento spesso indotto dalla malattia.

“Questa collaborazione segna una sinergia tra cultura e medicina, con l’obiettivo di restituire ai

bambini un senso di normalità, di continuità con l’apprendimento di nuove conoscenze e strumenti,

stimolando la loro creatività e favorendo un percorso di guarigione completo. Con il progetto

Etru4kids, intendiamo portare il benessere psicologico, l’arte e la storia direttamente a beneficio dei

bambini e delle loro famiglie, offrendo attività che uniscano questi mondi in modo innovativo”,

sostiene Antonio Ruggiero, Direttore dell’Oncologia Pediatrica.

Il protocollo d’intesa di durata biennale darà il via ad un progetto che vedrà i pazienti e le loro famiglie

coinvolti in percorsi didattici, esperienziali e di immersione nel mondo della tradizione etrusca, con

la contestuale realizzazione di attività laboratoriali di ceramica “a tema”, promosse con il supporto

della Fondazione Lene Thun.

La fruizione esperienziale del Museo attraverso visite guidate tematiche ideate e condotte dal

personale esperto dei Servizi Educativi e Accessibilità culturale del Museo e la partecipazione ad

attività laboratoriali di tipo manuale e sensoriale avranno l’obiettivo di promuovere l’avvicinamento

al patrimonio culturale attraverso esperienze concrete e condivise con le persone care.

Il programma delle attività si svolgerà nei prossimi mesi con cadenza regolare sia presso le sale del

Museo che negli spazi del reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Gemelli, con l’obiettivo di

costruire un percorso di conoscenza dei maggiori capolavori dell’arte etrusca, come il celebre

sarcofago degli Sposi, e di favorire la partecipazione ad attività di laboratorio che coinvolgano i

bambini attraverso stimoli sensoriali, emotivi e relazionali.

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Piazzale di Villa Giulia, 9 Roma

http://www.museoetru.it