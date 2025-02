(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 EUROPEI PISTA

DOPPIO ARGENTO PER L’ITALIA CON FIDANZA E GUAZZINI

Martina Fidanza chiude seconda nel KM TT, mentre Vittoria Guazzini sale sul secondo gradino del podio nell’Inseguimento individuale

ZOLDER (15/02) – Sale a quota 5 medaglie il bilancio della spedizione azzurra agli Europei di ciclismo su pista di Heusden-Zolder. Dopo le tre medaglie d’oro conquistate nei giorni scorsi, l’Italia aggiunge due argenti con Martina Fidanza, seconda nel Km a cronometro, e Vittoria Guazzini, argento nell’inseguimento individuale. Due prove che rappresentano una novità, visto che per la prima volta le donne si sono cimentate nella velocità su 1 km e nell’inseguimento individuale esteso da 3 a 4 km.

KM TT – Martina Fidanza regala all’Italia la quarta medaglia di questa rassegna continentale, conquistando l’argento nel chilometro da fermo. L’azzurra completa i quattro giri della pista in un tempo di 1:05.969, che le vale il secondo posto. Davanti a lei solo Hetty Van de Wouw, che firma un’incredibile prestazione, conquista l’oro e stabilisce il nuovo record del mondo. Per Martina si tratta della terza medaglia, dopo gli ori conquistati nello Scratch e nel quartetto dell’inseguimento.

Martina Fidanza: “Il chilometro è una specialità nuova per noi donne ed era la prima volta che la provavo. Ci siamo preparate soprattutto per il quartetto e lo scratch, ma sapevo che sarebbe potuta adattarsi bene alle mie caratteristiche. Sono felice di aver conquistato il secondo posto in un Campionato Europeo. Non mi aspettavo di vincere tre medaglie in questa rassegna, anche perché arrivo da una gara su strada corsa poco prima della trasferta. Tutta la squadra, però, è arrivata qui con buone sensazioni, e sono soddisfatta di ciò che abbiamo ottenuto”.

INSEGUIMENTO INDIVIDUALE – Vittoria Guazzini conquista la seconda medaglia d’argento di giornata, nell’inseguimento individuale, aggiungendo un altro podio al bilancio azzurro e portando a cinque il totale delle medaglie per l’Italia. Dopo un’ottima prova nelle qualifiche, in finale si trova di fronte una Anna Morris in stato di grazia. La britannica parte forte, impone un ritmo elevato e giro dopo giro riduce sempre più il distacco, arrivando a sfiorare il sorpasso. Morris chiude la gara con il tempo di 4:25:874, stabilendo il nuovo record del mondo e assicurandosi l’oro. Per Guazzini, l’argento resta un risultato di grande valore, a conferma del livello dell’Italia nel panorama internazionale di questa disciplina. L’altra azzurra in gara, Martina Alzini, termina la prova al 12esimo posto.

Vittoria Guazzini: “Un argento che mi soddisfa, sono contenta di averlo portato a casa. È la prima volta che affrontiamo questa nuova distanza di 4 km, che per le mie caratteristiche è forse un po’ più adatta. In qualifica ho registrato un bel tempo e sono orgogliosa della prova che ho fatto. Poi non ho recuperato al meglio per la finale: la Morris aveva un altro passo, quindi chapeau a lei. Ora testa a domani, abbiamo ancora 120 giri di Madison da fare”.

OMNIUM – Non va oltre il settimo posto Elia Viviani, che chiude le quattro prove dell’Omnium con un totale di 109 punti. A vincere il titolo europeo è il tedesco Teutenberg, secondo Larsen e bronzo per Philip Heijnen. Nello Scratch, Tim Teutenberg chiude al primo posto, seguito da Niklas Larsen e Ellande Larronde. Viviani termina tredicesimo, iniziando la competizione non nel modo più semplice. Nella Tempo Race, Ilya Savekin mantiene il vantaggio accumulato e vince con 29 punti. Teutenberg è secondo con 26, mentre Philip Heijnen si piazza terzo con 24. Viviani lotta fino alla fine e chiude quinto a quota 22, lo stesso punteggio del belga De Vylder, che però lo precede nello sprint conclusivo. Ottima la prestazione nell’Eliminazione, che l’azzurro chiude al secondo posto, alle spalle del tedesco Teutenberg. Nella Corsa a Punti di chiusura Viviani ci prova prendendo anche un giro ma non riesce a raggiungere il podio.

CORSA A PUNTI – Chiude la serata la Corsa a Punti, vinta dalla norvegese Anita Yvonne Stenberg. Sul podio anche la francese Marion Borras, seconda, e l’olandese Maike van der Duin, terza. Martina Alzini, unica italiana in gara, conclude al 15esimo posto.