Roma, 15 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 Emilia-Romagna: Cavandoli (Lega), De Pascale aumenta le tasse in piena linea Pd

Roma, 15 feb. – “A pochi mesi dalla campagna elettorale in Emilia, in cui la sinistra ha promesso tutto a tutti, cosa fa il Pd? Aumenta le tasse. Il primo atto politico importante del presidente Pd è il bilancio dell’Emilia-Romagna 2025-2027 e prevede gravi aumenti per l’addizionale Irpef e i ticket su alcune prestazioni sanitarie, che già avevano avuto un aumento tenuto in sordina la scorsa estate. Poi dall’anno prossimo aumenteranno l’Irap e il bollo auto. La motivazione è sempre la stessa: è colpa del governo di centrodestra e che si vuole preservare la sanità pubblica, preservare, ripeto, non migliorare. De Pascale quindi fa quello che fa sempre il Pd quando governa: aumenta le tasse. Invece di migliorare le convenzioni con la sanità privata per dare risposte in tempi rapidi ai cittadini, si preferisce ancora una volta mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Per non parlare del bollo auto in aumento, che in una regione che vuole bandire veicoli che hanno meno di 10 anni di vita è una scelta irresponsabile e puramente ideologica di chi pensa a tassare ogni veicolo circolante come se utilizzare una utilitaria per andare a lavorare sia un vezzo. Evidentemente anche De Pascale è in preda al ‘delirio da ZTL’ e pensa che ci si possa muovere per tutta la regione a piedi o con i mezzi pubblici. Sarà mia cura invitarlo a visitare il territorio dei nostri comuni appenninici, che raggiungerà ovviamente con i mezzi pubblici”.

Così Laura Cavandoli, deputata della Lega in Commissione Finanze.