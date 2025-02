(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 Comunicato stampa – A Treviglio “parte” il restyling della “Sala Parto”

Martedì 25 Febbraio prenderà il via il cantiere al 4° Piano. Le urgenze ostetriche, i travagli e i parti saranno seguiti nella Sala Parto temporanea allestita nell’Ex OBI1, vicino all’Oculistica: un percorso con bollini rosa e azzurri, dalla Portineria, guiderà le donne fino alla nuova “Sala Parto”.

Inizieranno Martedì prossimo, 25 Febbraio, i lavori di ristrutturazione della “Sala Parto” dell’Ospedale di Treviglio – Caravaggio, sita attualmente al 4° Piano.

Durante l’intervento – che si concluderà indicativamente in autunno – l’area non sarà utilizzabile e la nostra ASST ha così riorganizzato l’attività di Sala Parto nella Palazzina accanto all’Ospedale, dietro all’Oculistica.

“ I professionisti riuniti in un tavolo di lavoro – spiega Giovanni Palazzo, Direttore Generale ASST Bergamo Ovest – hanno identificato la nuova area parto temporanea che si attiverà contestualmente alla chiusura dell’attuale Sala Parto, Martedì 25 Febbraio. È stato studiato un percorso ben segnalato, costituito da un bollino a terra, metà rosa e metà azzurro, da seguire in caso di urgenza ostetrica, che parte dall’ingresso principale dell’Ospedale. Le donne in travaglio o con emergenza ostetrica, non dovranno passare dal Pronto Soccorso, ma recarsi direttamente in portineria e, da lì, seguire i bollini per arrivare proprio di fronte alla Sala Parto, dove saranno accolte dalle Ostetriche e dai Medici della SC di Ostetricia e Ginecologia. L’intervento di ristrutturazione era assolutamente indispensabile per rendere più confortevoli e ancora più sicuri i locali dove le neo mamme danno alla luce i propri bimbi: l’area, infatti, risaliva al 1972, anno di costruzione dell’Ospedale e necessitava di un restyling per renderla al passo coi tempi”.

“ Non appena insediati – illustra Antonio Manfredi, Direttore Sanitario dell’ASST – ci siamo focalizzati sull’area neonatale e abbiamo trovato un progetto, ancora nel cassetto, che attualizzato ed inviato in Regione Lombardia per il rifinanziamento è stato subito accolto con favore. Ad Agosto DG Welfare lo ha rifinanziato e sono partite immediatamente le procedure per l’assegnazione dei lavori ed ora possiamo dare il via agli stessi. Ovviamente, dovendo aprire un cantiere in un’area così delicata, l’unica soluzione per garantire la giusta riservatezza nel momento del travaglio, la sicurezza delle partorienti e dei neonati, e le migliori condizioni di lavoro per i professionisti è stata quella di spostare temporaneamente la Sala Parto in un altro padiglione, provvisto di sala operatoria per le emergenze”.

“ Questo progetto – prosegue Antonella Villa, Direttore della SC Ostetricia – Ginecologia – s’integra con l’impegno continuo della mia équipe volto a migliorare la qualità dei servizi offerti alle famiglie e alle future mamme. L’ammodernamento della Sala Parto mira a creare un ambiente più accogliente, sicuro e all’avanguardia, in grado di garantire un’esperienza più confortevole durante uno dei momenti più importanti ed emozionanti della vita. Le principali novità includeranno la nuova disposizione degli spazi con maggiore privacy per le partorienti e le loro famiglie, il miglioramento della qualità alberghiera, degli arredi e delle strumentazioni, ci sarà una vasca per il parto in acqua, puntiamo ad un design moderno ed accogliente per garantire un miglior comfort per la donna in travaglio. Umanizzazione, comfort e sicurezza faranno di Treviglio, un punto nascita moderno e attrattivo così da poter ospitare l’evento nascita quasi come in una casa. Il nostro Ospedale rappresenta un importante punto nascita e desidereremmo che tornasse ad essere un riferimento strategico per la territorialità: questo è l’obiettivo”.

Non vi sarà alcuna interruzione delle attività rivolte alle donne in stato di gravidanza e le criticità dovute alla nuova sede saranno ridotte al mimino grazie ad un lavoro di squadra tra tutte le strutture coinvolte, sia sanitarie sia amministrative.

Nei giorni che precedono lo spostamento e in tutti i successivi, è stata predisposta una massiccia e puntale attività di comunicazione con le mamme ed il territorio: sono stati programmati, oltre al presente comunicato stampa, post sui social aziendali, comunicazione a tutti i dipendenti, cartellonistica ad hoc, ai MMG, PLS e Sindaci dell’ASST. A tutte le donne che si rivolgeranno a noi, sia negli ambulatori ospedalieri sia in quelli consultoriali, sarà consegnato un pro memoria cartaceo con le indicazioni per raggiungere, al momento del parto o per urgenze, la nuova Sala Parto, tradotto in cinque lingue.

“ Come Ostetriche siamo entusiaste di questa ristrutturazione tanto attesa – continua Rosalba Elia, Ostetrica responsabile Rete materno-infantile Ospedale/Territorio e Percorso nascita dell’ASST Bergamo Ovest – che porterà un miglioramento nei servizi e nel comfort della donna durante il travaglio. L’area che ci ospiterà in questo periodo sarà altrettanto confortevole e sicura per garantire un’esperienza positiva durante il travaglio e il parto. L’anno scorso abbiamo avuto un boom di parti (926 nascite) e vorremmo mantenere questi livelli. Come Ostetriche sia ospedaliere, sia dei consultori, seguiamo con attenzione, calore, familiarità, senza diminuire la nostra professionalità, le donne in tutto il periodo, attraverso gli Ambulatori della gravidanza a basso rischio ostetrico, con incontri prenatali e postnatali, visite e colloqui che accompagnano la donna durante tutta la gravidanza e il puerperio. Nei Consultori, la figura dell’ostetrica accompagna la diade mamma bambino, partendo dall’offerta dell’Home Visiting, dello spazio allattamento, dei corsi di massaggio, svezzamento e disostruzione delle vie aeree. Oltre a ciò, i Consultori offrono iniziative di rivolte ai genitori come Cullando, Arcipelago papà, Musicando, Nati per Leggere, Museo in culla e tanto altro”.

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Allo stato di fatto la porzione del reparto ostetricia oggetto d’intervento di adeguamento comprende:

*

2 sale parto con rispettive sale travaglio, WC e atrio di ingresso

*

Isola neonatale e locale di sterilizzazione in comune

*

Sala monitoraggi esterna

*

Sala adibita a pronto soccorso ostetrico

*

Sala degenze con rispettivi WC

*

Sala urgenze

*

Locale ostetriche

*

Locali di servizio come depositi, cucine, atri ecc.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

L’intervento di ammodernamento consiste nell’adeguamento funzionale, tecnologico e impiantistico del reparto, adeguandolo alle esigenze della nuova riorganizzazione spaziale.

Nello specifico l’intervento prevede la realizzazione di:

*

3 nuove sale parto e travaglio con WC dedicato (la nuova “sala parto 1” sarà allestita con apposita vasca per il travaglio ed il parto in acqua mentre la “sala parto 2” sarà dotata di testaletto e gas medicali per la rianimazione)

*

In adiacenza saranno realizzati nuovi spogliatoi maschili e femminili con WC in comune

*

Un locale deposito

*

Una sala monitoraggi esterna

*

Un ambulatorio PS con relativo atrio e WC.

*

Gli attuali locali ostetriche e biancheria sporca sono convertiti in rianimazione neonatale e locale frigo, posta pneumatica

*

L’attuale locale cucina è trasformato in due locali deposito.

*

Nel corridoio centrale in prossimità delle sale parto si prevede la realizzazione di nicchia con lavandini per il lavaggio preparazione chirurghi personale.

Gli interventi edili ed impiantistici comportano una serie di lavorazioni di demolizione, di modifica e rifacimento di tavolati divisori, sottofondi, pavimenti, rivestimenti delle pareti in PVC, controsoffitti ed impianti elettrici e meccanici.

FONDI / FINANZIAMENTI

€ 477.233,00 iva inclusa

ATTIVITÀ OSTETRICA OSPEDALIERA E TERRITORIALE ASST 2024

Prestazione

Anno 2024

Prima Visita Ostetrica

1.100

Bilancio di Salute Ostetrico – Prima Visita

1.028

Totale Prime Visite

2.128

Visita Ostetrica di Controllo

2.123

Bilancio di Salute Ostetrico – Controllo

2.657

Totale Controlli

4.780

Ecografia Ostetrica per Studio della Translucenza Nucale

317

Ecografia Ostetrica

2.779

Totale Ecografie Ostetriche

3.096

Totale Complessivo

10.004

Immagini a più alta definizione

[ https://www.asst-bgovest.it/jump.asp?type=DOCDOWNLOAD;instid=24;id=38652;subid=0 | https://www.asst-bgovest.it/jump.asp?type=DOCDOWNLOAD;instid=24;id=38652;subid=0 ]

[ https://www.asst-bgovest.it/jump.asp?type=DOCDOWNLOAD;instid=24;id=38653;subid=0 | https://www.asst-bgovest.it/jump.asp?type=DOCDOWNLOAD;instid=24;id=38653;subid=0 ]

[ https://www.asst-bgovest.it/jump.asp?type=DOCDOWNLOAD;instid=24;id=38654;subid=0 | https://www.asst-bgovest.it/jump.asp?type=DOCDOWNLOAD;instid=24;id=38654;subid=0 ]

[ https://www.asst-bgovest.it/jump.asp?type=DOCDOWNLOAD;instid=24;id=38655;subid=0 | https://www.asst-bgovest.it/jump.asp?type=DOCDOWNLOAD;instid=24;id=38655;subid=0 ]

[ https://www.asst-bgovest.it/jump.asp?type=DOCDOWNLOAD;instid=24;id=38656;subid=0 | https://www.asst-bgovest.it/jump.asp?type=DOCDOWNLOAD;instid=24;id=38656;subid=0 ]

Rossella Prandina

Referente amm.va Comunicazione

Asst Bergamo Ovest